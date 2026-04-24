Magazyn Polskiego Sportu - 25.04. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejny odcinek "Magazynu Polskiego Sportu". Tym razem w studiu Polsatu Sport pojawią się Jakub Szymański i Wojciech Nowicki. Magazyn Polskiego Sportu w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Logo programu "Magazyn Polskiego Sportu" na tle gradientu w odcieniach fioletu i niebieskiego.
fot. Polsat Sport
W kolejnym wydaniu "Magazynu Polskiego Sportu" - u progu sezonu letniego - czeka nas spotkanie z przedstawicielami dwóch pokoleń lekkoatletycznych mistrzów.  Gośćmi Aleksandry Szutenberg będą halowy mistrz świata z Torunia w biegu na 60 metrów przez płotki - Jakub Szymański oraz multimedalista IO, MŚ i ME w rzucie młotem - Wojciech Nowicki. 


W drugiej części programu podsumujemy znakomity i historyczny sezon dla polskiego curlingu. Odwiedzi nas prezes Polskiej Federacji Klubów Carlingowych - Łukasz Janczar a do naszej rozmowy dołączy Krzysztof Domin, który niedawno wraz z reprezentacją Polski bardzo udanie zadebiutował na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych.


Z kamerami Polsatu Sport zajrzymy też na PGE Narodowy i spotkanie ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego z prezesami związków sportowych w sprawie kontrowersji wokół prezesa Radosława Piesiewicza oraz na Galę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego "Kryształowa Płoza" i niedawny sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego.
 
