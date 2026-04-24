Mocny sprzeciw Romana Koseckiego! "Zabijemy piłkę nożną"

Już od dawna zawodnicy wypowiadają się na temat bardzo napiętego terminarza piłkarskich meczów. Niektórzy uważają, że gracze są przeciążeni, co wywołuje częstsze kontuzje.

Ten temat został poruszony w programie "Kosa na Kosę".

- W pędzie reklamowo-finansowym, nie chciałbym, żeby zapomniano i piłkarzach - ocenił Roman Kosecki.

- Piłkarze i piłka nożna zeszły na drugi plan - potwierdził Jakub Kosecki.

Roman Kosecki ostrzega, że jeżeli piłka nożna nadal będzie podążała w tym kierunku, to niedługo ją "zabijemy".

- "Jak wypadnie zawodnik, to kupimy sobie drugiego". Wiem, że tak jest, ale tak nie może być. Zabijemy piłkę nożną, jeżeli będziemy mieli mecze dzień w dzień. Już w tej chwili tak to wygląda, włączysz telewizor i jest grany jakiś mecz. Dla mnie to już jest przesyt. Ja jestem z innej gliny. Za moich czasów czekano na te mecze w sobotę i niedzielę - ocenił były reprezentant Polski.

Na koniec ekspert stwierdził, że obecny stan rzeczy może negatywnie wpływać na kibiców.

- Najgorsze, że poziom się nie zwiększa, ponieważ zawodnicy są zmęczeni i łapią kontuzje. Ciekawe jest jeszcze to, że musisz wystawiać inne nazwiska w drużynie. Ludzie przychodzą na stadion i mówią: "ja tutaj przyszedłem na mecz, a drużyna wychodzi bez pięciu najlepszych zawodników" - podsumował.

Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport