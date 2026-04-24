Nie żyje znany napastnik. Świat piłki nożnej w żałobie
Nie żyje Michael Eneramo, były reprezentant Nigerii w piłce nożnej. Miał 40 lat.
- Michael Eneramo zmarł podczas towarzyskiego meczu w Nigerii
- Został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować
- Napastnik zakończył karierę piłkarską w 2018 roku
- Występował m.in. w tureckich klubach: Sivasspor, Besiktas i Basaksehir
- Rozegrał 10 meczów w reprezentacji Nigerii, strzelając trzy gole
Eneramo zmarł podczas towarzyskiego meczu, który w piątek odbywał się w Nigerii. W drugiej połowie napastnik usunął się na ziemię i choć szybko został przetransportowany do szpitala, jego życia nie udało się uratować.
Napastnik zakończył karierę w 2018 roku. Przez lata występował między innymi w tureckich klubach - w Sivassporze, Besiktasie czy Basaksehirze.
W barwach reprezentacji Nigerii rozegrał 10 meczów, strzelając trzy gole.
