Nie żyje znany napastnik. Świat piłki nożnej w żałobie

Nie żyje Michael Eneramo, były reprezentant Nigerii w piłce nożnej. Miał 40 lat.

fot. PAP
  • Michael Eneramo zmarł podczas towarzyskiego meczu w Nigerii
  • Został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować
  • Napastnik zakończył karierę piłkarską w 2018 roku
  • Występował m.in. w tureckich klubach: Sivasspor, Besiktas i Basaksehir
  • Rozegrał 10 meczów w reprezentacji Nigerii, strzelając trzy gole

Eneramo zmarł podczas towarzyskiego meczu, który w piątek odbywał się w Nigerii. W drugiej połowie napastnik usunął się na ziemię i choć szybko został przetransportowany do szpitala, jego życia nie udało się uratować.

 

Napastnik zakończył karierę w 2018 roku. Przez lata występował między innymi w tureckich klubach - w Sivassporze, Besiktasie czy Basaksehirze.

 

W barwach reprezentacji Nigerii rozegrał 10 meczów, strzelając trzy gole.

