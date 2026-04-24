Nie żyje znany napastnik. Świat piłki nożnej w żałobie

Eneramo zmarł podczas towarzyskiego meczu, który w piątek odbywał się w Nigerii. W drugiej połowie napastnik usunął się na ziemię i choć szybko został przetransportowany do szpitala, jego życia nie udało się uratować.

Napastnik zakończył karierę w 2018 roku. Przez lata występował między innymi w tureckich klubach - w Sivassporze, Besiktasie czy Basaksehirze.

W barwach reprezentacji Nigerii rozegrał 10 meczów, strzelając trzy gole.

