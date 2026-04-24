Oni mogą zachwycić w finale PlusLigi. Kto zostanie bohaterem?

Śmiało można byłoby powiedzieć, że niemal każdy z zawodników Warty oraz Bogdanki może zrobić różnicę na korzyść swojej drużyny. Mówimy bowiem o dwóch najlepszych ekipach tego sezonu, w których znajduje się mnóstwo gwiazd. Ale nawet przy takiej konstelacji, zawsze znajdzie się taka, która będzie świecić najmocniej.

Kto zatem może zostać bohaterem finałów play-off? Tutaj na pierwszy rzut oka najbardziej wyróżniają się Bartosz Kwolek i Mateusz Bieniek po stronie Warty oraz Wilfredo Leon i Marcin Komenda po stronie Bogdanki. Dlaczego akurat taki zestaw? Wszyscy wymienieni najczęściej byli wybierani MVP poszczególnych spotkań w tym sezonie. Kwolek uczynił to aż siedmiokrotnie i pod tym względem plasuje się na pierwszym miejscu ex aequo z Arturem Szalpukiem i Moritzem Karlitzkiem. Z kolei pozostali sięgali po to wyróżnienie sześciokrotnie.

Esencją gry w siatkówkę jest atak i zdobywanie punktów. Pod tym względem liderem Bogdanki jest Leon, który zdobył 455 "oczek" i zajmuje piąte miejsce w rankingu najlepiej punktujących. W czołowej dziesiątce brakuje zawodnika Warty. Dopiero na trzynastej pozycji widzimy Aarona Russella z 397 punktami. To jednak pokazuje, że siła ofensywna "Jurajskich Rycerzy" jest rozłożona na kilku siatkarzy, bez wyraźnego lidera.

Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli spojrzymy na ranking najlepszych atakujących, chociaż tutaj dysproporcje są mniejsze. Najwyżej z uczestników tegorocznego finału play-off znajduje się Leon, który z 357 punktami zajmuje ósme miejsce. Trzy lokaty niżej plasuje się Russell z 344 "oczkami". Blisko tej dwójki jest jeszcze klubowy kolega Amerykanina - Bartłomiej Bołądź, który zanotował 314 skutecznych ataków.

Siatkówka to jednak nie tylko atak, ale i szereg innych elementów, które zwłaszcza w rywalizacji dwóch świetnych drużyn, przesądzają o końcowym rezultacie. Mowa m.in. o bloku. I tutaj zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się Aleks Grozdanow z Bogdanki, który aż 82-krotnie zatrzymywał rywali na siatce i jest liderem klasyfikacji pod tym względem. Po drugiej stronie barykady tym najlepszym jest Bieniek z 49 skutecznymi blokami, co daje mu ósme miejsce w rankingu. Jak widać, różnica jest spora i może to być języczek u wagi w finale play-off.

Siatkówka to sport najbardziej drużynowy ze wszystkich innych, więc pola na indywidualne popisy nie ma zbyt wiele, ale czymś takim jest niewątpliwie zagrywka. Jeden zawodnik może zrobić w tym elemencie gigantyczną różnicę. W tym aspekcie też lepiej wypada Bogdanka za sprawą Leona, który zanotował 58 asów. Tylko Karlitzek z Indykpolu AZS Olsztyn ma ich więcej, a konkretnie o jeden więcej. Podium uzupełnia Bieniek z 49 skutecznymi serwisami, więc warto będzie zwrócić uwagę na obu tych siatkarzy, kiedy pojawią się w polu serwisowym.

Dużo mówimy o aspektach ofensywnych, ale przecież kluczowa może okazać się gra w defensywie. Patrząc stricte na libero, zdecydowana przewaga jest po stronie Warty, ponieważ Jakub Popiwczak jest drugim najlepiej broniącym zawodnikiem PlusLigi - z 268 interwencjami, tuż za Jakubem Ciunajtisem z AZS-u Olsztyn, który zanotował ich o dziesięć więcej. Co ciekawe, najlepszym broniącym Bogdanki wcale nie jest libero Thales Hoss, a... Marcin Komenda. Rozgrywający mistrzów Polski popisał się 178 obronami, podczas gdy ten pierwszy uczynił to 169-krotnie.

O ile Hoss nie bryluje w obronie, to jednak należy go wyróżnić na świetną grę w przyjęciu, ponieważ w tej statystyce zajmuje szóste miejsce z 49,76 procentami skuteczności. Minimalnie gorzej spisuje się Popiwczak, który zanotował 48,09 procent pozytywnego przyjęcia, co daje mu jedenaste miejsce.

Leon czy Kwolek? Grozdanow czy Bieniek? Hoss czy Popiwczak? Można toczyć wiele dyskusji, kto spisze się lepiej w danym elemencie siatkarskiego rzemiosła, ale i tak wszystko zweryfikuje parkiet. Ciekawie zapowiada się też pojedynek trenerów, dwóch znakomitych przed laty przyjmujących - Michała Winiarskiego po stronie Warty i Stephane'a Antigi po stronie Bogdanki.

Finał o mistrzostwo Polski toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz, którego gospodarzem będzie Aluron CMC Warta, rozegrany zostanie 25 kwietnia o godz. 14:45, drugi cztery dni później w Lublinie o godz. 17.30, a trzeci 2 maja ponownie w Zawierciu.

Jeśli będzie taka konieczność to gospodarzami czwartego i ewentualnie piątego spotkania będą na zmianę zespoły z Lublina i Zawiercia, a terminy to 6 i 9 maja.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 25 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

