Pierwsi rywale Polaków odsłonili karty

Japonia podczas obozu w Tokio rozegrała dwa towarzyskie mecze z grającą w Dywizji IB (poziom niżej) reprezentacją Korei Południowej. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Japonii 2:1 po serii rzutów karnych (w najazdach było 2:1 dla Japonii). Jedyną bramkę w meczu zdobył napastnik Kenta Takagi, który także wykorzystał rzut karny, a autorem drugiego trafienia w najazadach był Tohi Kobayashi (obaj Red Eagles Hokkaido). Drugi sparing zakończył się także wygraną Japonii, tym razem w stosunku 6:2. Bramki dla naszych grupowych rywali zdobyli: Kobayashi (dwie) oraz Sota Isogai (Red Eagles Hokkaido), Yuki Miura (Iowa Heartlanders/ECHL) Chikara Hanzawa (HL Anyang Ice Hockey Club), Jordan Keller (Kamloops Blazers/WHL).

Na początku tygodnia Japończycy przylecieli do węgierskiego Gyor, gdzie do przyszłego czwartku będą się aklimatyzować do gry w Europie i przygotowywać do rywalizacji w Sosnowcu. W piątek i sobotę (24 i 25 kwietnia) nasi grupowi rywale rozegrają dwa mecze kontrolne z grającą w Elicie reprezentacją Węgier. Warto dodać, że selekcjoner Węgrów, który przygotowuje kadrę do gry na mistrzostwach świata Elity, które od połowy maja rozpoczną się w Szwajcarii, musiał dowołać kilku zawodników na zgrupowanie i podzielić ich na dwie drużyny. Pierwsza z nich w czwartek i piątek rozegra dwa mecze towarzyskiej na wyjeździe w Biel przeciwko reprezentacji Szwajcarii (czwartkowe pierwsze starcie wygrali Helweci 6:1), a druga część reprezentacji Węgier zagra dwa razy towarzysko z Japonią. Piątkowy mecz zaplanowano w Szombathely, a sobotnie starcie na lodowisku w Gyor.

W porównaniu do dwumeczu z Koreą Południową w kadrze Japonii nastąpiła jedna zmiana. W miejsce napastnika Kaia Sugimoto (Yokohama Grists) powołanie otrzymał Yu Sato, który gra na drugim poziomie rozgrywkowym w Rosji, w Buranie Woroneż, a wcześniej w ekipie Dynamo-Altay Barnaul.

Kanadyjski selekcjoner naszych rywali - Jarrod Skalde na turniej mistrzowski powołał łącznie 24 zawodników (3 bramkarzy, 8 obrońców i 13 napastników). A to oznacza, że do oficjalnej kadry nie zostanie zgłoszony jeden zawodnik z pola. Na razie nie wiadomo, czy trener Japończyków zamierza grać na 7 obrońców i 13 napastników, czy zdecyduje się rywalizować na pełne cztery formacje.

W składzie naszych rywali znalazło się szesnastu zawodników, którzy przed rokiem rywalizowali w turnieju zaplecza Elity, który odbył się w rumuńskim Sfantu Gheorghe. Japonia w tamtym turnieju na inaugurację przegrała z Włochami 1:4, uległa Biało-Czerwonym 1:2 (honorowego gola strzelił na kilka sekund przed końcem spotkania Yuto Osawa). Następnie zespół z Azji przegrał po dogrywce z Wielką Brytanią 4:5, a w przedostatnim, decydującym meczu pokonał gospodarzy turnieju – Rumunię 5:3, zapewniając sobie utrzymanie na zapleczu Elity. W ostatnim spotkaniu grupowym Japończycy sprawili największą sensację, wygrywając z Ukrainą 3:2, pozbawiając ich szans na awans do Elity.

- Wiedzieliśmy, że w przyszłym roku zagramy w tej dywizji, ale nie chcieliśmy odpuszczać, tylko zagrać na pełnych obrotach dla naszych kibiców, którzy nas dopingowali i oglądali nasze mecze w całej Japonii. Chcieliśmy wygrać ten jeszcze jeden mecz dla naszych fanów, którzy nas wspierali przez cały turniej. To jest to, z czego jesteśmy naprawdę zadowoleni, że mogliśmy zakończyć turniej takim mocnym akcentem – mówił o tym meczu napastnik reprezentacji Japonii, Chikara Hanzawa.

Wśród powołanych na mistrzostwa świata w Sosnowcu nie ma dwójki zawodników, którzy jeszcze niedawno grali w lidze polskiej. Pierwszym z nich jest obrońca Shigeki Hitosato, który w latach 2022-24 był zawodnikiem GKS-u Katowice, zdobywając mistrzostwo Polski. 31-letni obecnie napastnik Tohoku Free Blades w zakończonym sezonie Ligi Azjatyckiej strzelił 11 goli i zanotował 23 asysty, nie znalazł uznania w oczach trenera Skalde. Podobnie było z obrońcą Kazukim Lawlorem, który w sezonie 2024/25 grał w KH Energi Toruń, a w obecnej kampanii najpierw grał w trzeciej lidze niemieckiej w zespole Lindau Islanders, a rozgrywki zakończył w rodzimej lidze w barwach Tohoku Free Blades, gdzie był klubowym kolegą nie tylko Hitosato, ale również Kanadyjczyka Alexandre Boivina, który grał w lidze polskiej w barwach GKS-u Tychy i Podhala Nowy Targ.

Bez dwóch zdań największymi gwiazdami reprezentacji Japonii będą napastnicy Chikara Hanzawa i Yushiro Hirano. Hanzawa grał w Stanach Zjednoczonych w ligach juniorskich oraz w akademickich rozgrywkach NCAA. Obecnie gra w lidze Azjatyckiej w barwach jedynej drużyny z Korei Południowej – HL Anyang. Hirano dwa lata temu grał w lidze ICE w barwach austriackiego HC Insbruck, a pod koniec sezonu przeniósł się do drugoligowego niemieckiego klubu Krefeld Penguins, z którym dotarł do półfinału DEL2. W jedenastu meczach fazy play-off strzelił wówczas osiem goli i dołożył dziewięć asyst.

Wcześniej przez ponad pięć lat występował za oceanem, rozgrywając ponad 50 meczów w lidze AHL i ponad 200 spotkań w rozgrywkach ligi ECHL. W zakończonym sezonie także występował na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech. W barwach Dusseldorfer EG zagrał w 40 meczach, strzelając w nich 10 goli i notując 20 asyst. Niestety, pod koniec sezonu nabawił się kontuzji i nie do końca wiadomo, czy zdąży się wykurować na mistrzostwa świata.

Wszystko wskazuje na to, że podczas zmagań w Sosnowcu debiut w kadrze Japonii zanotuje 21-letni napastnik Jordan Keller. Zawodnik urodzony w Japonii przez ostatnie pięć sezonów grał w jednej z najlepszych juniorskich lig w Ameryce Północnej – WHL. W tym czasie reprezentował barwy Saskatoon Blades i obecnie Kamloops Blazers rozgrywając 264 mecze, strzelając 94 gole i notując 108 kluczowych podań.

Reprezentacja Japonii osiem razy grała na igrzyskach olimpijskich, najwyżej plasując się na ósmym miejscu w 1960 roku. Dotychczas Japończycy ośmiokrotnie grali także na mistrzostwach świata Elity, ale warto dodać, że ich pobyt w Elicie w latach 1998-2004 był niejako przy "zielonym" stoliku. W 1997 roku władze IIHF podjęły decyzję, że w latach 1998 – 2004 najlepszy zespół z Azji będzie miał przez siedem lat zagwarantowany start w najwyższej klasie rozgrywkowej mistrzostw świata, przed każdym turniejem rozgrywając turniej barażowy z reprezentacjami strefy azjatyckiej (Japonia, Chiny, Korea Południowa).

Wszystko ze względu n igrzyska olimpijskie w 1998 roku, które odbyły się w japońskim Nagano. Przez siedem lat Japończykom nigdy nie udało się pozostać w Elicie, ale dzięki "zamrożonemu" miejscu na mistrzostwach świata dla przedstawiciela strefy azjatyckiej, mieli zagwarantowane utrzymanie w Elicie.

W Sosnowcu o awans Japończyków do Elity nie będzie łatwo, ale ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni jest w stanie pokusić się o sprawienie niespodzianki, jak choćby przed rokiem, gdy pokonali Ukrainę 3:2. - Mamy dużą szansę na awans do Elity, ale jeżeli zagramy tak, jak w zeszłym roku, nigdy nie będziemy mieli na to szans. Teraz musimy być pewni siebie od początku turnieju, więc jeśli zagramy odpowiednio w tych pięciu meczach, to myślę, że mamy dużą szansę zagrać w Elicie – zapewnia napastnik Chikara Hanzawa.

Miejmy nadzieję, że w meczu z Polską nie zdoła poprawić swoich statystyk. Dotychczas z Japonią graliśmy 42 razy, z czego wygraliśmy 34 spotkania. Dwa mecze kończyły się wynikiem nierozstrzygniętym, a sześciokrotnie górą byli nasi rywale.

Terminarz meczów reprezentacji Japonii na MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu:

2 maj 12:30 Japonia - Francja

3 maj 12:30 Japonia - Kazachstan

5 maj 12:30 Japonia - Litwa

7 maj 19:30 Japonia - Polska

8 maj 16:00 Japonia - Ukraina

Skład Japonii na MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu:

Bramkarze: Yuta Narisawa (Red Eagles Hokkaido), Issa Otsuka (H.C. Tochigi Nikko Ice Bucks), Kai Tomita (Yokohama Grists).

Obrońcy: Jiei Halliday, Taiki Takebe, Shunta Kimura, Yutaka Toko (wszyscy Red Eagles Hokkaido), Koki Yoneyama (Tohoku Free Blades), Seiya Hayata (H.C. Tochigi Nikko Ice Bucks), Yusei Otsu (HL Anyang Ice Hockey Club), Tay Murakami (Niagara Univ./NCAA).

Napastnicy: Kenta Takagi, Taiga Irikura, Tohi Kobayashi, Sota Isogai, Teruto Nakajima (wszyscy Red Eagles Hokkaido), Madoka Suzuki (H.C. Tochigi Nikko Ice Bucks), Uto Osawa, Kai Sugimoto (obaj Yokohama Grists), Chikara Hanzawa (HL Anyang Ice Hockey Club), Yushiroh Hirano (Dusseldorfer EG (DEL2), Yuki Miura (Iowa Heartlanders/ECHL), Fuji Suzuki (North Iowa Bulls/NAHL), Jordan Keller (Kamloops Blazers/WHL), Yu Sato (Buran Woroneż/VHL).

Trener: Jarrod Skalde (55/Kanada). Asystenci: Takeshi Yamanaka, Kei Tonosaki. Trener bramkarzy: Masahito Haruna

Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu – od 2 maja do 8 maja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.