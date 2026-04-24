Pokaz siły faworytki w turnieju WTA w Madrycie! Co za wynik

Tenis

Coco Gauff wygrała swój pierwszy mecz w turnieju WTA 1000 w Madrycie i zameldowała się w trzeciej rundzie. Rozstawiona z "3" Amerykanka nie dała wielu szans Francuzce Leolii Jeanjean.

Coco Gauff podczas meczu tenisowego, uderza rakietą w piłkę.
fot. PAP/EPA
Impreza rangi WTA 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

 

Do rywalizacji w stolicy Hiszpanii z numerem 3. przystąpiła Coco Gauff. Amerykanka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w drugiej mierzyła się z Francuzką Leolią Jeanjean.

 

Gauff przejęła inicjatywę od początku i szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Jeanjean odrobiła jednak stratę i wyrównała na 2:2. Do końca pierwszej partii trzecia tenisistka rankingu WTA oddała przeciwniczce już tylko jednego gema (przy swoim podaniu) i triumfowała 6:3.

 

Druga odsłona pojedynku była teatrem jednej aktorki. Nią była Gauff. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych zawodniczka zwyciężyła seta do zera, zamykając tym samym całe spotkanie i meldując się w trzeciej fazie Mutua Madrid Open 2026.

 

W walce o 1/8 finału turnieju w Madrycie rywalką Gauff będzie Sorana Cirstea. Rozstawiona z "25" Rumunka odprawiła wcześniej Włoszkę Tyrę Caterinę Grant.

 

Coco Gauff - Leolia Jeanjean 6:3, 6:0

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
COCO GAUFFGAUFFLEOLIA JEANJEANMUTUA MADRID OPENMUTUA MADRID OPEN 2026TENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 MADRYTWTA 1000 MADRYT 2026WTA MADRYTWTA MADRYT 2026WTA TOUR
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 