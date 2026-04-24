Pokaz siły faworytki w turnieju WTA w Madrycie! Co za wynik

Impreza rangi WTA 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

Do rywalizacji w stolicy Hiszpanii z numerem 3. przystąpiła Coco Gauff. Amerykanka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w drugiej mierzyła się z Francuzką Leolią Jeanjean.

Gauff przejęła inicjatywę od początku i szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Jeanjean odrobiła jednak stratę i wyrównała na 2:2. Do końca pierwszej partii trzecia tenisistka rankingu WTA oddała przeciwniczce już tylko jednego gema (przy swoim podaniu) i triumfowała 6:3.

Druga odsłona pojedynku była teatrem jednej aktorki. Nią była Gauff. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych zawodniczka zwyciężyła seta do zera, zamykając tym samym całe spotkanie i meldując się w trzeciej fazie Mutua Madrid Open 2026.

W walce o 1/8 finału turnieju w Madrycie rywalką Gauff będzie Sorana Cirstea. Rozstawiona z "25" Rumunka odprawiła wcześniej Włoszkę Tyrę Caterinę Grant.

Coco Gauff - Leolia Jeanjean 6:3, 6:0

