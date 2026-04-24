Polka w półfinale imprezy WTA! Turniejowa "2" nie miała wiele do powiedzenia

Znakomicie w turnieju rangi WTA 125 w Oeiras spisuje się Linda Klimovicova. Polska tenisistka pokonała Portugalkę Angelinę Voloshchuk oraz Niemkę Monę Barthel, meldując się w najlepszej ósemce zmagań.

Klimovicova o miejsce w półfinale mierzyła się z rozstawioną z "2" Chinką Yue Yuan. Początek spotkania był bardzo nerwowy. Pierwsze pięć gemów zakończyło się bowiem przełamaniami. O jedno więcej zanotowała nasza rodaczka, która chwilę później przy własnym podaniu odskoczyła na 4:2. Następnie Klimovicova kontynuowała świetną grę. Do końca premierowej partii nie oddała już nic Yuan i odniosła triumf 6:2.

Polska tenisistka poszła za ciosem w drugim secie i szybko objęła prowadzenie 3:0 z dwoma breakami. W kolejnych pięciu gemach żadna z zawodniczek nie była w stanie utrzymać własnego podania. Efektem tego był wynik 5:3 dla Klimovicovej. Po kilku minutach mecz dobiegł końca. Reprezentantka Polski zwyciężyła 6:4, meldując się w najlepszej czwórce imprezy w Oeiras.

Klimovicova o awans do wielkiego finału portugalskiego turnieju zmierzy się z Rosjanką Jeleną Pridankiną lub Francuzką Fioną Ferro.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu w Oeiras również rozgrywane były zawody rangi WTA 125. Wtedy tytuł zdobyła Maja Chwalińska.

Linda Klimovicova - Yue Yuan 6:2, 6:4

