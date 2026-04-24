Polska gospodarzem mistrzostw Europy

Miesiąc temu Polska była gospodarzem lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata, a dziś z Birmingham napłynęły znakomite informacje, że nad Wisłą odbędzie się kolejne wielkie wydarzenie w tej dyscyplinie sportu. Obradująca w Wielkiej Brytanii Rada European Athletics powierzyła naszemu krajowi organizację mistrzostw Europy. Impreza odbędzie się w czerwcu 2028 roku na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

– Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Dzisiejsza decyzja europejskiej federacji jest zatem historyczna. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkiej atletyki w najbliższych miesiącach i latach. Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym – podkreśla prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Powierzenie Polsce kolejnego wydarzenia lekkoatletycznego jest dowodem uznania i zaufania, jakim obdarza nasz kraj światowa i europejska federacja. Województwo śląskie, które będzie gospodarzem mistrzostw Europy to także region bardzo doświadczony w organizacji wielkich imprez sportowych – nie tylko lekkoatletycznych z Diamentową Ligą na czele, ale także koszykarskich czy siatkarskich. Kontrkandydatem Superauto.pl Stadionu Śląskiego do organizacji mistrzostw był Belgrad, który gościł już te zawody ponad 60 lat temu.

– Mamy to. Po raz pierwszy w historii Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce odbędą się w naszym kraju. Pierwszym w Polsce gospodarzem będzie Województwo śląskie. To efekt naszych ambicji i wieloletnich starań. Kiedy modernizowaliśmy Stadion Śląski, to przyświecała nam idea, aby organizować właśnie takie prestiżowe imprezy. Narodowy Stadion Lekkoatletyczny gościł już najważniejsze na świecie sportowe wydarzenia. Organizując Mistrzostwa Świata Sztafet, Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce czy Memoriał Kamili Skolimowskiej, będący częścią Diamentowej Ligii, udowodniliśmy nasz profesjonalizm. Jesteśmy w światowej czołówce organizatorów lekkoatletycznych zmagań. Spełniamy najwyższe kryteria, stworzyliśmy dom dla lekkoatletów z całego świata, jesteśmy doskonale oceniani przez ekspertów i zawodników. Do tego potrafimy wypełnić stadion publicznością żywiołowo wspierającą zawodników. Już dziś zapraszam kibiców na Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce w 2028 roku – cieszy się z decyzji European Athletics marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Dumy z powodu wyboru Polski na organizatora zawodów nie ukrywa Justyna Święty-Ersetic. Polska biegaczka na 400 metrów, mistrzyni kontynentu w rywalizacji indywidualnej z 2018 roku, ma za sobą wiele znakomitych występów na chorzowskim stadionie.

– Stadion Śląski to dla mnie wyjątkowe miejsce. Mam z niego dziesiątki wspomnień. Świetny obiekt do startowania, atmosfera na trybunach zawsze jest na nim niesamowita. Informacja, że za dwa lata odbędą się tam mistrzostwa Europy, jest ekscytująca. Dla mnie też wyjątkowa, bo przecież pochodzę ze Śląska. To będzie z pewnością wielkie święto lekkiej atletyki. Jestem przekonana, że komplet widzów zobaczy imponujące zawody, podczas których padną światowe wyniki. Bliskość igrzysk w Los Angeles sprawi, że wielu sportowców będzie chciało już w czerwcu pokazać się ze znakomitej strony. W tym rzecz jasna reprezentanci Polski – mówi Justyna Święty-Ersetic.

Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody na Superauto.pl Stadionie Śląskim odbędą się pomiędzy 3 i 8 czerwca 2028 roku. Najbliższa edycja europejskiego czempionatu zostanie rozegrana od 10 do 16 sierpnia 2026 w Birmingham.

