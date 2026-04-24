Polska - Słowenia. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski spisuje się w ostatnim czasie bardzo dobrze. Od początku kwietnia wygrała trzy spotkania towarzyskie - dwukrotnie z Litwą oraz z Węgrami. Hokeiści prowadzeni przez Seana Simpsona zrewanżowali się jednak szybko i w kolejnym meczu po dogrywce wygrali 4:3.

Do rozpoczęcia MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu pozostało nieco ponad tydzień, co oznacza, że to ostatni etap przygotowań naszej kadry. Pozostały trzy sparingi - dwa ze Słowenią oraz na końcu z Francją.

Wiadomo już, że zarówno najbliższe spotkania, jak i mistrzostwa świata opuści Olaf Bizacki. Ten podczas środowego treningu doznał urazu kręgosłupa, który wyklucza go z gry.

