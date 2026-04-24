Polski obrońca przed MŚ. "Jeżeli będziemy robić to co do nas należy, to będą to fajne mistrzostwa"

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Już niebawem w Sosnowcu rozpoczną się MŚ Dywizji 1A. Zagracie przed własną publicznością i to będzie z jednej strony wasz atut, ale z drugiej strony pojawi się presja, która być może będzie was paraliżowała.

Mateusz Bryk, reprezentant Polski: Presja chyba nie. Mieliśmy już przedsmak takiego kibicowania w Ostrawie, co prawda to były inne mistrzostwa i zupełnie inny poziom, ale myślę, że jakby ta nowa infrastruktura w Sosnowcu przyciągnie kibiców i zapełni tę halę. Moim zdaniem powinien to być atut, nie możemy tego traktować na zasadzie jakiejś presji czy tremy.

Fajnie byłoby znowu wrócić do takiego poziomu gry na mistrzostwach świata Elity, jak to było dwa lata temu w Ostrawie. Wszyscy wspominamy ten pierwszy mecz przegrany w dogrywce z Łotwą, w którym zresztą strzeliłeś gola. Zagrać na takim turnieju ze Szwecją, Stanami Zjednoczonymi i z innymi drużynami tego pokroju, to na pewno jest to coś wspaniałego.

Dla wielu z nas to było jakby spełnienie hokejowych marzeń z dzieciństwa. Myślę, że dla mnie szczególnie, tym bardziej że udało mi się zdobyć bramkę. Na pewno fajnie byłoby tam wrócić. W tym roku jest to niezwykle trudne zadanie. Kwestia tej naszej tafli i naszego lodu może nam w tym ogólnym rozrachunku pomóc i jestem zdania, że nie jesteśmy na straconej pozycji. Uważam, że w tym roku jest to niezwykle wyrównana grupa i będą to ciekawe mistrzostwa.

Ukraina, Francja i Kazachstan na dzień dobry. Czy to jest dobre rozwiązanie, że startujemy już z tej już najwyższej półki i gramy z tymi najmocniejszym ekipami?

Trudno jest to gdzieś tam poddawać jakiejś analizie, bo nie wiem, czy to ktoś o tym decydował, czy my jesteśmy za to odpowiedzialni. Czy jest to dobre rozwiązanie, to zobaczymy. Na pewno fajne będzie to, że tam będziemy cały czas, przynajmniej w teorii, grali z tymi topowymi drużynami z tej grupy. Zatem to tempo będzie na podobnym poziomie, bo są tam drużyny, które bywały na co dzień w Elicie. Myślę, że terminarz jest dla nas fajny i jeżeli będziemy robić to, co do nas należy, to będą to fajne mistrzostwa.

A który z tych rywali będzie według ciebie najtrudniejszym przeciwnikiem, najbardziej wymagającym albo najbardziej nielubianym do gry przez naszą reprezentację?

Na pewno gra z Kazachstanem jest naszą zmorą, ale myślę, że wszyscy trzej przeciwnicy są trudni. Ukraińcy mają młodą drużynę, która gra bardzo dobrze. Zresztą we wszystkich meczach sparingowych pokazują, że grają w fajny hokej, na ostatnich mistrzostwach w zeszłym roku też grali bardzo dobrze. Myślę, że z tych trzech zespołów ciężko będzie kogoś wyróżnić, jako jedną bardzo niewygodną drużynę. Zresztą Francuzi też mają bardzo dobrych zawodników, którzy grają w różnych ligach, więc każdy z tych meczów będzie zupełnie inny i na pewno bardzo wymagający.

Gratuluję obrony mistrzowskiego tytułu z GKS-em Tychy i przed wami kolejny start w Lidze Mistrzów. W zeszłym sezonie mieliście bardzo mocnych rywali, bo ZSC Lions Zurych bronił tytułu, a Lulea i Frolunda grały w tym sezonie w finale. Czego nam brakuje, aby polski klub zagrał wreszcie po raz pierwszy w fazie pucharowej tych rozgrywek?

Myślę, że w tym wypadku to już może trochę brakuje odrobiny szczęścia i naszej zimnej krwi, bo mieliśmy dwa mecze, które powinniśmy wygrać albo zremisować. Gdyby ktoś nam powiedział, że tu i tam zremisujemy, albo stracimy bramkę trzydzieści sekund przed końcem, to z jednej strony fajnie, bo to są topowi rywale, ale w dalszym ciągu nie udało się zrobić czegoś historycznego i gdzieś wyłamać się i zapisać ten hokej na nowej czystej kartce i tę fazę play-off zrobić. Wydaje mi się, że trzeba zaprezentować się tak, jak zagraliśmy w zeszłym roku i spróbować pokusić się o to, żeby nie wyłączać się ani na chwilę, bo to są takie mecze, w których chyba nie do końca zdawaliśmy sprawę z tego, że wystarczy jeden jakiś głupi błąd i jest po wyniku i po punktach.

W tym roku mistrzostwa świata Elity odbędą się w Szwajcarii. Czy masz swojego faworyta do tego, kto zagra w finale i zdobędzie złoto?

Szczerze mówiąc, to ciężko jest powiedzieć, bo mieliśmy wcześniej igrzyska olimpijskie, gdzie byli topowi zawodnicy z ligi NHL, więc tam można było gdzieś coś próbować starać się przewidzieć i wyłonić jakiegoś faworyta. Tutaj znowu będzie to o tyle trudne, że prawdopodobnie ci zawodnicy będą dojeżdżać. Na ten moment nie mam jakiegoś faworyta. Myślę, że to też będą takie fajne mistrzostwa z tymi wszystkimi mocnymi zawodnikami, którzy są aktualnie teraz wolni i chętni do tego, żeby grać.

