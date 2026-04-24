Porażka Polaków na start przygotowań do MŚ

Biało-czerwoni na początek bezpośrednich przygotowań do mistrzostw wygrali na wyjeździe dwa sparingi Litwą - 3:1 i 3:0, potem w Budapeszcie pokonali Węgrów 4:0, a w rewanżu przegrali z tym zespołem po dogrywce 2:3.

ZOBACZ TAKŻE: Dramat reprezentanta Polski tuż przed MŚ. Nabawił się urazu kręgosłupa

Drugie spotkanie z szykującą formę na MŚ Elity Słowenią zostanie rozegrane w sobotę, również na tyskim lodowisku (18:30).

Ostatnim sprawdzianem zespołu trenera Pekki Tirkkonena będzie mecz z Francją 29 kwietnia w Bytomiu. Po nim zostanie ogłoszona ostateczna kadra biało-czerwonych na mistrzowski turniej.

MŚ Dywizji 1A odbędą się na lodowisku w Sosnowcu. Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Ukraina (2 maja), Francja (3), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19:30. Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

Polska – Słowenia 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Bramki: 0:1 Żan Jezovsek (12), 1:1 Patryk Krężołek (18), 2:1 Aron Chmielewski (19), Filip Sitar (36), 2:3 Marcel Mahkovec (42)

Kary: Polska – 4 minuty; Słowenia – 6 minut

KP, PAP