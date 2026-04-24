Puchar Świata: w piątek Polacy na medal!

Wszyscy reprezentanci odnieśli zwycięstwa w piątkowych ćwierćfinałach. W ten sposób dołączyli do Emilii Koterskiej (80 kg), którą również zobaczymy w strefie medalowej.

Wreszcie szczęście było przy stronie Biało-Czerwonych. Aneta Rygielska z Kosowianką Donjetą Sadiku po dwóch rundach przegrywała 2:3, ale ostatnią rundę wygrała 3:2 i całą walkę 3:2 (29-27, 29-27, 28*-28, 27-29, 27-29). O sukcesie zadecydowało wskazanie sędziego przy remisie 28-28; Polka miała jedno ostrzeżenie.

Barbara Marcinkowska (70 kg) prowadziła z Niemką Leonie Mueller 3:2, 2:1 i ostatecznie triumfowała 4:1 (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 27-30).

Już trzeci pojedynek w Ameryce Południowej rozstrzygnął na swoją korzyść Damian Durkacz. Lider męskiej kadry jest w bardzo dobrej formie, co dziś pokazał w rywalizacji Anglikiem Patrickiem Hewittem. Polski pięściarz zwyciężył 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28).

W drugiej serii, rozpoczynającej się od g. 22:00, Mateusz Urban (75 kg) w swojej pierwszej walce zmierzy się z Rumunem Marianem Alexandru Buleu.

