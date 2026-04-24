Real Madryt znów stracił punkty! Gol w 94. minucie

Real prowadził od 17. minuty, gdy bramkę zdobył Vinicius Junior. Betis wyrównał w doliczonym przez sędziego czasie gry po golu Hectora Bellerina.

Pięć kolejek przed końcem sezonu "Królewscy" mają 74 punkty, a broniąca tytułu Barcelona - 82. Oba kluby zmierzą się jeszcze w bezpośrednim pojedynku 10 maja w Barcelonie.



Real Betis - Real Madryt 1:1 (0:1)

jc, PAP