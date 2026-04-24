Real Madryt znów stracił punkty! Gol w 94. minucie
Real Madryt zremisował na wyjeździe z Realem Betis 1:1 w piątkowym meczu hiszpańskiej ekstraklasy. Piłkarze ze stolicy mają osiem punktów straty do Barcelony Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, która w sobotę zagra na wjeździe z Getafe.
Vinicius Junior i Sofyan Amrabat
Real prowadził od 17. minuty, gdy bramkę zdobył Vinicius Junior. Betis wyrównał w doliczonym przez sędziego czasie gry po golu Hectora Bellerina.
ZOBACZ TAKŻE: Co tam się wydarzyło?! Szalona końcówka w hicie PKO BP Ekstraklasy
Pięć kolejek przed końcem sezonu "Królewscy" mają 74 punkty, a broniąca tytułu Barcelona - 82. Oba kluby zmierzą się jeszcze w bezpośrednim pojedynku 10 maja w Barcelonie.
Real Betis - Real Madryt 1:1 (0:1)
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Atalanta - Lazio. Skrót meczu