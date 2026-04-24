Rosyjski duet za mocny dla Polki! Katastrofa w drugim secie

Tenis

Katarzyna Piter i Anastasia Detiuc odpadły z turnieju WTA w Madrycie na etapie pierwszej rundy. Polsko-czeska para okazała się gorsza w dwóch setach od Rosjanek Mirry Andriejewej i Diany Sznajder.

fot. PAP/EPA
Impreza rangi WTA 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

 

W deblowym turnieju w stolicy Hiszpanii wystartowała Katarzyna Piter, której partnerką była Anastasia Detiuc. Polsko-czeska dwójka w pierwszej rundzie mierzyła się z faworyzowanymi Rosjankami Mirrą Andriejewą i Dianą Sznajder.

 

Piter i Detiuc bardzo dobrze weszły w spotkanie, bo rozpoczęły je od prowadzenia 2:0 z przełamaniem. Kolejne fragmenty premierowej partii należały już jednak do Andriejewej i Sznajder. Rosjanki zapisały na swoje konto cztery gemy z rzędu i odskoczyły na 4:2. Następnie domknęły seta, triumfując 6:4.

 

Druga odsłona rywalizacji była spektaklem dwóch aktorek. Tymi, niestety, były Andriejewa i Sznajder. Wyżej notowany duet zwyciężył bez żadnych problemów, wynikiem 6:0, meldując się w drugiej fazie Mutua Madrid Open 2026.

 

Katarzyna Piter/Anastasia Detiuc - Mirra Andriejewa/Diana Sznajder 4:6, 0:6

jc, Polsat Sport
ANASTASIA DETIUCDIANA SZNAJDERKATARZYNA PITERMIRRA ANDRIEJEWAMUTUA MADRID OPENMUTUA MADRID OPEN 2026TENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 MADRYTWTA 1000 MADRYT 2026WTA MADRYTWTA MADRYT 2026WTA TOUR
