Sensacja w Madrycie! Faworyt za burtą turnieju

Andriej Rublow przystępował do imprezy rangi ATP Masters 1000 w Madrycie jako turniejowa "9" i jeden z faworytów do walki o najwyższe laury. W pierwszej rundzie 12. w rankingu Rosjanin miał wolny los, natomiast w drugiej mierzył się z 66. na światowej liście Czechem Vitem Koprivą.

Nieoczekiwanie już premierowa partia nie potoczyła się po myśli Rublowa. Został przełamany w czwartym gemie, dzięki czemu Kopriva odskoczył na 4:1. Czech utrzymał korzystny rezultat i triumfował 6:3.

Niżej notowany tenisista poszedł za ciosem w drugiej odsłonie zmagań. Zaliczył breaka na 2:1 i tym razem nie dał sobie wyrwać prowadzenia. Kopriva zwyciężył 6:4, zamykając całe spotkanie i meldując się w trzeciej fazie Mutua Madrid Open.

Czech, który w stolicy Hiszpanii ma na koncie już dwie wiktorie (wcześniej pokonał Chińczyka Zhizhena Zhanga), o miejsce w 1/8 finału zagra z rozstawionym z "22" Francuzem Arthurem Rinderknechem.



Andriej Rublow - Vit Kopriva 3:6, 4:6

jc, Polsat Sport