Szok w polskim gigancie! Trener odchodzi po 12 latach pracy

Szkoleniowiec, który przez lata współtworzył historię klubu i prowadził drużynę do największych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej, po ostatnich spotkaniach złożył rezygnację ze swojej funkcji. Trener podjął tę decyzję w przekonaniu, że drużyna potrzebuje nowego impulsu, który pozwoli jej skutecznie rywalizować w najważniejszej fazie sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Człowiek z cienia. Odszedł Kazimierz Górski polskiej piłki ręcznej

Po dłuższych i wnikliwych rozmowach pomiędzy stronami, klub wraz z trenerem zdecydowali się zakończyć współpracę. Decyzja ta zapadła z pełnym zrozumieniem motywacji trenera oraz w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój zespołu.

Do końca obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera zespołu obejmie Krzysztof Lijewski, który poprowadzi drużynę w nadchodzących spotkaniach.

57-latek pracował w Kielcach od 2014 roku. Jako szkoleniowiec tego klubu dziesięciokrotnie zdobył mistrzostwo kraju, a ośmiokrotnie - krajowy puchar.

W 2016 roku jego podopieczni wygrali Ligę Mistrzów. W latach 2016-2017 był selekcjonerem reprezentacji Polski, a od niedawna prowadzi kadrę Francji.

W karierze zawodniczej Dujszebajew dwukrotnie został wybrany najlepszym piłkarzem ręcznym świata (1994, 1996). W 1992 roku zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie (z zespołem WNP), zostając królem strzelców turnieju. W jego dorobku znajdują się również mistrzostwo świata z 1993 roku (z Rosją) oraz trzy triumfy w Lidze Mistrzów w roli zawodnika.

BS, Polsat Sport, kielcehandball.pl