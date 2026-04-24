To oni zagrają o Puchar Niemiec! Musiała zadecydować dogrywka

W 28. minucie gola dla Freiburga strzelił Maximilian Eggestein, a w 70. minucie wyrównał Deniz Undav. Pod koniec dogrywki bramkę na wagę awansu do finału dla VfB Stuttgart zdobył Portugalczyk Tiago Tomas.

Bayern w środę pokonał na wyjeździe Bayer Leverkusen 2:0. Bramki zdobyli Anglik Harry Kane i Kolumbijczyk Luis Diaz. Bawarczycy 20 razy zdobyli Puchar Niemiec. Ostatnio w 2020 roku, gdy piłkarzem klubu z Monachium był jeszcze Robert Lewandowski.

W ostatnim czasie kibice Bayernu mają wyjątkowe powody do zadowolenia, gdyż ich klub wyeliminował Real Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a w niedzielę zapewnił sobie 35. w historii i 13. w ostatnich 14 latach mistrzostwo Niemiec.

PAP