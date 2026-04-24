Ważna zmiana w Formule 1! Prezydent wydał oświadczenie

"Tor Istanbul Park powróci do kalendarza Formuły 1 od 2027 roku na co najmniej pięć lat" - poinformował w piątek w oświadczeniu prezydent kraju Recep Tayyip Erdogan.

W ten sposób powodzeniem zakończyły się wieloletnie starania Turcji, aby F1 wróciła nad Bosfor.

Szczegóły umowy nie zostały ujawnione. W piątek po południu ma dojść do spotkania prezydenta Erdogana z dyrektorem generalnym Formuły 1 Stefano Domenicalim i szefem Światowej Federacji Samochodowej (FIA) Mohammedem Ben Sulayemem.

Tor położony w azjatyckiej części Stambułu ostatni raz gościł wyścig F1 w 2021 roku, kiedy zastąpił w kalendarzu inny obiekt podczas pandemii COVID-19.

Wyścigi Grand Prix odbywały się na nim również w latach 2005-2011, a także w sezonie 2020, kiedy to Lewis Hamilton wygrał i po raz siódmy zapewnił sobie mistrzowski tytuł, wyrównując rekord Niemca Michaela Schumachera.

Turcja kontynuowała negocjacje w sprawie powrotu do kalendarza po tym wydarzeniu ale ich tempo osłabło od 2022 roku, częściowo z powodu braku funduszy na podpisanie umowy, którą jej konkurenci, m.in. Katar, byli w stanie sfinansować.

W lutym Domenicali potwierdził, że Istanbul Park jest bliski powrotu do kalendarza w rotacji z innym wyścigiem, gdyż liczba startów w sezonie nadal będzie wynosić 24.

PAP