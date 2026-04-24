Wielki sukces Polki! Złoty medal ME
Magdalena Głodek-Liszewska została mistrzynią Europy w zapasach. Reprezentantka Polski sięgnęła po złoto w kategorii do 57 kilogramów podczas imprezy trwającej w albańskiej Tiranie.
Polka pokonała w finałowej walce Elvirę Suleyman z Turcji.
Głodek-Liszewska (KS Bloczek Team Pelplin) rozpoczęła zmagania kładąc na łopatki Felicitas Domajewę (Norwegia) przy stanie 8:1. W 1/4 finału Polka nie dała szans Ukraince Sołomyji Wynnyk, kładąc ją na łopatki prowadząc 6:0.
W półfinale jej wyższość musiała uznać Szwedka Evelina Hulthen przy remisie 3:3.
Wcześniej Jowita Wrzesień (MOS CSiR Dąbrowa Górnicza) wywalczyła srebrny medal w kategorii do 59 kilogramów.
