Wielki sukces Polki! Złoty medal ME

Magdalena Głodek-Liszewska została mistrzynią Europy w zapasach. Reprezentantka Polski sięgnęła po złoto w kategorii do 57 kilogramów podczas imprezy trwającej w albańskiej Tiranie.

Magdalena Głodek została mistrzynią Europy w zapasach.

Polka pokonała w finałowej walce Elvirę Suleyman z Turcji.

 

Głodek-Liszewska (KS Bloczek Team Pelplin) rozpoczęła zmagania kładąc na łopatki Felicitas Domajewę (Norwegia) przy stanie 8:1. W 1/4 finału Polka nie dała szans Ukraince Sołomyji Wynnyk, kładąc ją na łopatki prowadząc 6:0.

 

W półfinale jej wyższość musiała uznać Szwedka Evelina Hulthen przy remisie 3:3.

 

Wcześniej Jowita Wrzesień (MOS CSiR Dąbrowa Górnicza) wywalczyła srebrny medal w kategorii do 59 kilogramów.

