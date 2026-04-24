Wielkie problemy Jeleny Rybakiny w Madrycie! Wiceliderka rankingu WTA uciekła spod topora

Impreza rangi WTA 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

W stolicy Hiszpanii z numerem 2. rozstawiona została wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Kazaszka dzięki temu w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej jej przeciwniczką była 71. na liście WTA Rumunka Elena-Gabriela Ruse.

Spotkanie nieoczekiwanie lepiej rozpoczęła niżej notowana tenisistka. Ruse przełamała, a następnie przy swoim serwisie odskoczyła na 3:1. Kolejne dwa gemy padły łupem Rybakiny, lecz chwilę później Rumunka ponownie zyskała przewagę breaka. Tym razem jej już nie oddała, triumfując 6:4 w pierwszej partii.

Drugiego seta znakomicie otworzyła Rybakina, która błyskawicznie wyszła na prowadzenie 4:0 z dwoma przełamaniami. Druga rakieta świata straciła jednak oba breaki, a na tablicy widniał wynik 4:3 dla Kazaszki. Kluczowy okazał się kolejny gem. Rybakina znów odebrała podanie Ruse i kilka minut później wyrównała stan całego starcia.

Trzecia odsłona rywalizacji również była zacięta. W niej pierwsze słowo należało do Ruse, która odjechała na 3:1 z breakiem. Rybakina zniwelowała jednak całą stratę, a decydujące momenty miały miejsce w 11. gemie. Kazaszka przełamała przeciwniczkę, a następnie zakończyła cały pojedynek przy swoim serwisie, meldując się w trzeciej fazie Mutua Madrid Open.

Rybakina o awans do 1/8 finału hiszpańskiego "tysięcznika" powalczy z rozstawioną z "32" Qinwen Zheng. Chinka pokonała wcześniej w trzech setach Amerykankę Sofię Kenin.

Jelena Rybakina - Elena-Gabriela Ruse 4:6, 6:3, 7:5

