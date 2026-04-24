Wyjątkowy pojedynek w finale PlusLigi. Uczeń przerośnie mistrza?

Śmiało ten pojedynek można nazwać konfrontacją ucznia z mistrzem, mimo że Antiga jest starszy od Winiarskiego tylko o siedem lat. Francuz posiada jednak niewątpliwie większe doświadczenie w fachu trenerskim, a i sukcesy ma imponujące.

To właśnie 50-latkowi powierzono funkcję selekcjonera naszej męskiej kadry, gdy byliśmy gospodarzem mistrzostw świata w 2014 roku. Presja na sukces była wtedy olbrzymia, ale Biało-Czerwoni pod jego wodzą stanęli na wysokości zadania i zdobyli drugie w historii złoto mundialu. Czołową postacią tamtej kadry był wówczas... Winiarski.

Obaj razem bronili barw PGE Skry Bełchatów. Winiarski był jej zawodnikiem w latach 2009-2013 i 2014-2017, natomiast Antiga występował w latach 2007-2011 oraz w sezonie 2013-2014. Wspólnie sięgnęli zatem po dwa mistrzostwa Polski.

Antiga jako trener wie już jak smakuje złoto mistrzostw Polski, ale u kobiet. Uczynił to w poprzednim roku z Developresem Rzeszów, z którym wcześniej aż pięciokrotnie dochodził do finału, lecz za każdym razem musiał uznać wyższość rywala. Z mężczyznami również wywalczył dotychczas srebro - w 2019 roku jako szkoleniowiec Onico Warszawa. Wiadomo już, że w tym sezonie co najmniej powtórzy ten sukces.

Apetyty są jednak większe i sięgają drugiego z rzędu złota dla Bogdanki. Na razie Antiga świetnie zastępuje Massimo Bottiego. Zdążył wygrać z lubelskim zespołem Superpuchar i Puchar Polski.

Lista sukcesów Winiarskiego, mimo że brakuje na niej mistrzostwa świata, również jest imponująca. A to przecież wciąż młody i rozwijający się trener, o którym mówi się, że będzie następcą Nikoli Grbicia w reprezentacji Polski. Jako szkoleniowiec wie już jak smakuje gra w finale PlusLigi, bo grał w nich z Wartą w dwóch poprzednich sezonach. Za każdym razem lepsi byli jednak przeciwnicy - Jastrzębski Węgiel i Bogdanka.

Zawiercianie pod wodzą Winiarskiego dotarli nawet do finału Ligi Mistrzów, ale ulegli Perugii, z którą ponownie mogą się spotkać w tym sezonie. "Jurajscy Rycerze" awansowali bowiem do półfinału, gdzie czeka na nich Ziraat Bankasi, natomiast Perugia zmierzy się z PGE Projektem Warszawa.

To nie jest jednak tak, że Winiarski non stop przegrywa najważniejsze mecze z Wartą. Ma przecież w dorobku triumf w Superpucharze i Pucharze Polski dwa lata temu oraz brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata. I podobnie jak Antiga, posiada doświadczenie reprezentacyjne, jako selekcjoner kadry Niemiec, z którą pracował w latach 2022-2025, potrafił awansować na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Obaj to kapitalni przed laty przyjmujący, którzy wielokrotnie grali ze sobą, jak i przeciwko sobie. Obaj pracowali ze sobą w reprezentacji, obaj mają wielkie sukcesy zawodnicze i trenerskie, ale tylko jeden z nich będzie po tym sezonie cieszył się z pierwszego w karierze złota PlusLigi w roli szkoleniowca.

Finał o mistrzostwo Polski toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz, którego gospodarzem będzie Aluron CMC Warta, rozegrany zostanie 25 kwietnia o godz. 14:45, drugi cztery dni później w Lublinie o godz. 17.30, a trzeci 2 maja ponownie w Zawierciu.

Jeśli będzie taka konieczność to gospodarzami czwartego i ewentualnie piątego spotkania będą na zmianę zespoły z Lublina i Zawiercia, a terminy to 6 i 9 maja.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w sobotę 25 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

