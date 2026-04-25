Pogoń pnie się w górę tabeli. W ubiegłym tygodniu drużyna ta pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki (2:0) i przełamała tym samym fatalną serię trzech porażek z rzędu. Siedlczanie są na dobrej drodze do utrzymania w lidze, jednak wciąż muszą punktować, aby powiększyć dystans dzielący ich od strefy spadkowej.

Ich najbliżsi rywale z Legnicy mają zupełnie inne cele. Miedź walczy o miejsce w pierwszej "szóstce", które gwarantuje grę w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Obecnie zespół znajduje się tuż poza tą strefą, jednak wciąż zachowuje realne szanse na włączenie się do walki o promocję szczebel wyżej.

W poprzednim starciu tych drużyn padł remis 2:2.

