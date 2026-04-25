Polonia znajduje się w strefie dającej prawo gry w barażach o PKO BP Ekstraklasę. Aby jednak pozostać w czołówce, stołeczny zespół musi podtrzymać dyspozycję z minionego weekendu. Przed tygodniem "Czarne Koszule" pokonały Stal Rzeszów 2:0. We wcześniejszych pięciu ligowych starciach Warszawianie nie odnieśli jednak żadnego zwycięstwa, co ograniczyło ich szanse na bezpośredni awans.

Ich najbliższy rywal wciąż zachowuje szansę na zajęcie miejsca w pierwszej dwójce i cały czas plasuje się tuż za plecami liderów. Piłkarze Chrobrego również nie błyszczą w ostatnim czasie najwyższą formą, ale utrzymują wysoką lokatę, chociaż z pięciu ostatnich spotkań wygrali zaledwie dwa.

W poprzednim starciu tych drużyn górą była ekipa z Dolnego Śląska, która zwyciężyła 2:0.

