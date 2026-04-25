Betclic 1. Liga: Polonia Warszawa - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo online
Polonia Warszawa - Chrobry Głogów to spotkanie 30. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.
Polonia znajduje się w strefie dającej prawo gry w barażach o PKO BP Ekstraklasę. Aby jednak pozostać w czołówce, stołeczny zespół musi podtrzymać dyspozycję z minionego weekendu. Przed tygodniem "Czarne Koszule" pokonały Stal Rzeszów 2:0. We wcześniejszych pięciu ligowych starciach Warszawianie nie odnieśli jednak żadnego zwycięstwa, co ograniczyło ich szanse na bezpośredni awans.
Ich najbliższy rywal wciąż zachowuje szansę na zajęcie miejsca w pierwszej dwójce i cały czas plasuje się tuż za plecami liderów. Piłkarze Chrobrego również nie błyszczą w ostatnim czasie najwyższą formą, ale utrzymują wysoką lokatę, chociaż z pięciu ostatnich spotkań wygrali zaledwie dwa.
W poprzednim starciu tych drużyn górą była ekipa z Dolnego Śląska, która zwyciężyła 2:0.
