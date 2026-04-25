Bramkarz reprezentacji Polski: Jesteśmy na kadrze dla tego Orła na piersi

Grzegorz Michalewski: Z GKS-em Tychy obroniłeś mistrzostwo Polski, a Twoja forma w fazie play-off była znakomita. To jest także świetna wiadomość dla polskich kibiców, bo Twoja optymalna forma przyszła w najlepszym możliwym momencie. Gratuluję kolejnego tytułu.

Dziękuję. W pierwszym rzędzie podziękowania należą się całej drużynie, bo jednak nie chcę być tutaj sztucznie pokorny i chciałbym powiedzieć, że to nie tylko moja zasługa, ale całej drużyny. Taki jest hokej i bez tej chemii na lodzie, zwłaszcza z obrońcami, to byśmy pewnie tego nie zrobili, co udało nam się osiągnąć. Ja bym raczej powiedział, że po prostu to się zgrało w odpowiednim momencie, nie tylko Fucik zaczął bronić, ale po prostu cała drużyna naprawdę od tego ćwierćfinału, a dokładniej od tego pierwszego przegranego meczu w fazie play-off, bardzo zmieniła to podejście i ten powiedzmy „mindset”, który zadecydował o tym, że mogliśmy znowu przed własną publicznością wznieść ten puchar.

GKS Tychy w trakcie sezonu zakontraktował dla Ciebie konkurenta w osobie Łotysza Eriksa Vitolsa, aby podnieść konkurencję w zespole. Wygrałeś tę rywalizację, w decydujących meczach broniłeś znakomicie. W reprezentacji Polski nie ma już Twojego największego dotychczas rywala do gry w bramce – Johny’ego Murraya, który przed tym sezonem zakończył karierę. Aktualnie w kadrze Twoimi konkurentami są Michał Kieler i Mateusz Miarka, a więc młodsi, zdecydowanie mniej ograni i doświadczeni bramkarze. Czy ten fakt nie spowoduje u Ciebie jakiegoś większego rozprężenia?

Nie, ja tak nie uważam. Ten rok mnie właśnie bardzo dużo nauczył. Z tej perspektywy już teraz przed mistrzostwami świata każdy się pyta czy Fucik będzie jedynką. Ja w ogóle na to tak nie patrzę, bo wiedziałem, że w tym sezonie doświadczyłem jaki jest hokej. Wydaje mi się, że jednego dnia dużo ludzi mnie skreślało, a kolejnego byłem bohaterem i tak naprawdę tak samo może być w kadrze. Z drugiej strony Michał Kieler jak dobrze pamiętam jest w podobnym do mnie wieku, a może rok młodszy ode mnie. To nie robi żadnej

różnicy i jest to doświadczony chłopak, który już wie, co ma zrobić żeby być dobrze przygotowanym do gry. Ja po prostu chcę jak najlepiej się przygotować i to jest to nad czym się skupiam. Wszystko zależy od pierwszego meczu i tam się naprawdę wszystko może zdarzyć. Myślę, że jesteśmy tutaj na kadrze dla tego Orła na piersi i powiem szczerze, że po prostu niech broni ten, komu to lepiej wyjdzie. W reprezentacji jestem zawsze przygotowany zaakceptować każdą rolę.

W zeszłym roku na turnieju w rumuńskim Sfantu Gheorghe dwa pierwsze mecze graliście z tymi w teorii najsłabszymi rywalami, a więc Rumunią i Japonią. Teraz w Sosnowcu będzie odwrotnie, bo na początku waszymi przeciwnikami będą mocne reprezentacje Ukrainy, Francji i Kazachstanu. Zakładając że będziesz jedynką w naszej bramce, to czy uważasz, że to jest dobre rozwiązanie, czy jednak na przykład powinno być odwrotnie, żeby to jednak Japonia i Litwa były na początku naszymi rywalami?

Myślę, że to się okaże w decydującym rozrachunku co będzie dla nas dobre lub nie. Tutaj możemy jedynie teoretyzować, a ja tego nie lubię robić. Jako bramkarz staram się być przygotowany na takie sytuacje. Ale teoretyzując, to może to być dla nas nawet lepiej, bo będziemy mieć jeszcze siły i przeciwko tym najtrudniejszym przeciwnikom będziemy jakby fizycznie lepiej przygotowani. Oczywiście też nie wiemy co się może zdarzyć podczas tego turnieju ze względu na przykład na jakieś kontuzje, ale taki układ może być dla nas dobry.

Co musisz zrobić, aby ta Twoja świetna forma z fazy play off gdzieś nie uciekła?

To jest chyba poza moim zasięgiem, ale też musisz sobie uświadomić, że sportowiec ma zawsze taką chęć kontroli wszystkiego dookoła, ale tak naprawdę skład drużyny tworzy bramkarz i dwudziestu zawodników i każdy sam ma częściowo tę odpowiedzialność za to przygotowanie. Myślę, że przede wszystkim to przygotowanie i ten focus trzeba mieć na każdym następnym treningu. Wydaje się to takie proste, ale w tej prostocie, to zawsze jest to najtrudniejsze. Po prostu trzeba utrzymać ten focus, to skupienie i cały czas dawać z siebie wszystko na sto procent. Ważna jest też odpowiednia regeneracja, która podczas takiego ciężkiego turnieju może mieć kluczowe znaczenie.

Przed nami mistrzostwa świata, a już jesienią z GKS-em Tychy ponownie zagrasz w Lidze Mistrzów i zapewne czekać was będą mecze z wymagającymi przeciwnikami. Jaka jest twoja recepta żeby wreszcie polski klub, a w tym przypadku GKS Tychy, oczywiście z Tobą w bramce, po raz pierwszy awansował do fazy play off.

Uważam, że w poprzednim roku tak trochę się zaaklimatyzowaliśmy w tych rozgrywkach. Myślę, że z każdym kolejnym meczem w Lidze Mistrzów poczuliśmy się pewniej i było to widać na lodzie. Tak więc mamy już jakieś doświadczenie. Mam nadzieję, że większość tych chłopaków zostanie w szatni na następny sezon i to zaprocentuje w tych rozgrywkach. Będziemy bardziej doświadczeni, zagramy bez takiego niepotrzebnego respektu, bo owszem, przeciwko nam wystąpią najlepsze drużyny w Europie, ale z drugiej strony są to zawodnicy mający takie same mięśnie i kości jak my. Jestem zdania, że jak zrobimy to samo co w zeszłym sezonie, do tego zagramy z trochę większym luzem, to jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę.

Kto będzie Twoim faworytem do tytułu mistrza świata Elity w Szwajcarii?

To jest łatwe, bo ja oczywiście zawsze będę kibicować Czechom bez względu na to, że już jestem Polakiem sercem i duszą, ale częściowo jestem nadal Czechem. Urodziłem się w Czechach, więc jest to dla mnie bardzo łatwy wybór. Wydaje mi się, że po igrzyskach nie przyjedzie aż tylu zawodników z ligi NHL. Wiem, że dużo moich kolegów grających w czeskiej Ekstralidze będzie mogło zaprezentować się znowu na mistrzostwach świata Elity, więc na pewno ten turniej będę oglądał i bardzo mocno im kibicował.

Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu – od 2 maja do 8 maja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.