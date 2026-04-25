Była 93. minuta, kiedy Raków dokonał cudu! Niewiarygodne

Gdańszczanie w poprzedniej kolejce wypuścili z rąk zwycięstwo w starciu z Piastem Gliwice. Grali od 23. minuty z przewagą zawodnika, prowadzili 1:0, a ostatecznie zremisowali 1:1 i pozostali z niewielką przewagą nad strefą spadkową.

Raków rozbił na własnym stadionie Cracovię 4:1 i potrzebował kompletu punktów, by dołączyć do ścisłej czołówki. Zespół trenera Łukasza Tomczyka rozstrzygnął spotkanie w ostatniej chwili.

Gospodarze objęli prowadzenie w 10. minucie, kiedy rzut karny wykorzystał Tomas Bobcek. Japoński sędzia podyktował "jedenastkę" za faul Oskara Repki na Kacprze Sezonience.

Częstochowianie ruszyli do natarcia i doprowadzili do wyrównania. Najpierw, co prawda, zablokowany został w polu karnym Lechii Jonatan Braut Brunes, ale po chwili było 1:1. Repka się zrehabilitował, uderzył z niewielkiej odległości, a piłka - po delikatnym rykoszecie - wpadła do siatki.

Później sporo się na boisku działo, kibice oglądali szybką, żywą grę. Groźniejsze sytuacje wypracowali zawodnicy Lechii. Po dwóch uderzeniach Camilo Meny musiał interweniować Oliwier Zych, a Sezonienko fatalnie spudłował z 10 metrów.

Drugą część przyjezdni zaczęli od niecelnego uderzenia Tomasza Pieńki, a później na długie minuty oddali inicjatywę przeciwnikom. Ekipa trenera Johna Carvera atakowała, powinna prowadzić, gdyby Sezonienko zdołał z pięciu metrów pokonać Zycha, a Bobcek trafił w piłkę stojąc w podobnej odległości od bramki "Medalików".

Wiele emocji przyniosła kibicom końcówka spotkania. Oba zespoły strzeliły po golu, jednak sędziowie ich nie uznali.

Decydująca okazała się trzecia doliczona minuta. Bramkarz Lechii po uderzeniu Iviego Lopeza z rzutu wolnego wybił piłkę na rzut rożny, a po nim - wyjmował ją z siatki. Po strzale Abrahama Ojo stojący tuż przed linią bramkową Brunes pokazał duży refleks i dopełnił formalności.

Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 1:2 (1:1).

Bramki: 1:0 Tomas Bobcek (10-karny), 1:1 Oskar Repka (20), 1:2 Jonatan Braut Brunes (90+3).

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Tomasz Wójtowicz (86. Bartłomiej Kłudka), Maksym Diaczuk, Matej Rodin, Matus Vojtko - Camilo Mena, Rifet Kapić, Iwan Żelizko, Aleksandar Cirković - Tomas Bobcek, Kacper Sezonienko.

Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Paweł Dawidowicz, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Fran Tudor (72. Adriano Amorim), Marko Bulat (83. Abraham Ojo), Oskar Repka, Jean Carlos Silva (83. Leonardo Rocha) - Patryk Makuch (72. Ivi Lopez), Jonatan Braut Brunes, Isak Brusberg (46. Tomasz Pieńko).

Żółte kartki: Kacper Sezonienko, Camilo Mena - Fran Tudor, Stratos Svarnas.

HP, PAP