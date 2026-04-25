Deklasacja w walce o półfinał! Industria rozbiła rywali

Kielczanie od pierwszej minuty narzucili swój pomysł na grę i szybko wyszli na kilkubramkowe prowadzenie. Dobre interwencje w bramce notował Bekir Cordalija - łącznie w pierwszej połowie zanotował ich sześć na 17 prób rywali. Jego interwencje, ale przede wszystkim aktywna, agresywna i wymuszająca błędy rywali defensywa żółto-biało-niebieskich spowodowała, że Netlandem MKS Kalisz straciła do przerwy zaledwie 11 goli.

Industria była bardzo usposobiona ofensywnie. Już w 12. minucie prowadziła 9:2, a w kolejnych minutach przewaga tylko rosła. Kibice, którzy następne 10 minut nie patrzyli na tablicę wyników mogli się zdziwić, że w 22. minucie był już wynik 18:9. Widać więc już na tej podstawie, że Kielczanie byli bardzo skuteczni. Zresztą w tym elemencie wysokie statystyki utrzymywali przez całe spotkanie (do 50. minuty oddali tylko sześć niecelnych rzutów na 48).

Co ciekawe, trener Krzysztof Lijewski nie zdecydował się dobrze znany w Kielcach manewr ze zmianą składu po kwadransie gry. Zrobił to dopiero po przerwie, a Bekira Cordalija w bramce zastąpił Adamem Morawskim dopiero na ostatni kwadrans spotkania.

W drugiej odsłonie meczu w poczynania żółto-biało-niebieskich wkradło się nieco nadmiernego luzu w ofensywie, a efektem tego były dwie z rzędu niewykorzystane okazje sam na sam z bramkarzem ekipy kaliskiej przez Dylana Nahiego. Jednak i tak przewaga Kielczan nie była zagrożona, a optymizmem przed półfinałem ORLEN Superligi napawa gra. Wynik meczu na 40:24 niemal równo z końcową syreną ustalił Arkadiusz Moryto.

Industria w półfinale ORLEN Superligi zagra z lepszym z pary Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski lub Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn (w pierwszym lepsi byli ostrowianie, którzy wygrali 31:23).

Industria Kielce - Netland MKS Kalisz 40:24 (22:11)

Industria: Cordalija 7/27, Morawski 5/9 - Vlah 6, Olejniczak 5, A. Dujshebaev 4, Karalek 4, Kounkoud 4, Jędraszczyk 3, Moryto 2, D. Dujshebaev 2, Nahi 2, Monar 2, Jarosiewicz 1, Rogulski 1, Latosiński.

Netland MKS: Szczecina 8/27, Wyszomirski 2/20 - Poliszczuk 3, Molski 2, Moryń 2, Klimków 2, Starcević 2, Kucharzyk 2, Nodzak, Bekisz, Kołodziejczyk.

orlen-superliga.pl