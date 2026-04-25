W walce wieczoru Meyna zmierzy się z 13 lat starszym Wrightem. Pojedynek zakontraktowano na dystansie 10 rund, a jego stawką będzie pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze ciężkiej. Warto przypomnieć, że Polak wraca na ring po błyskawicznym zwycięstwie nad Maciejem Smokowskim już w pierwszej rundzie podczas grudniowej gali MIRRA Rocky Boxing Night.

W kolejnym ciekawie zapowiadającym się starciu naprzeciw siebie staną Mateusz Polski i Igor Pryga. Dla obu pięściarzy będzie to 12. pojedynek w zawodowej karierze. Na szali znajdą się aż dwa tytuły: pas WBC Baltic Silver oraz mistrzostwo Polski w kategorii półśredniej.

Oprócz tego podczas gali w ringu zaprezentują się tacy zawodnicy jak m.in. Łukasz Puczyński, Filip Wąchała czy Adrian Domalewski.

Estimet Rocky Boxing Night 24. Relacja i wyniki gali live

Main event:

Kacper Meyna (16-1) - Anthony Wright (21-7-1) - walka o pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze ciężkiej

Co-main event:

Mateusz Polski (10-1) - Igor Pryga (10-1) - walka o pasy WBC Baltic Silver oraz mistrza Polski w wadze półśredniej.

Karta główna:

Adrian Domalewski (4-0) - Yasir Ahmed Malik (12-7-1)

Łukasz Puczyński (8-1-1) - Bernard Plavec (2-3)

Filip Wąchała (4-0) - Frantisek Horvat (4-11)

Damian Tymosz (8-3-1) pokonał Yilbera Trujillo (1-4) jednogłośną decyzją sędziów (40-35, 40-35, 40-35).

Vitalii Burlak (3-0) pokonał Jakuba Sosińskiego (8-15-1) przez techniczny nokaut (przerwanie sędziego) w drugiej rundzie.

Łukasz Zyguła (1-0) pokonał Michała Malickiego (2-11) jednogłośną decyzją sędziów (40-36, 40-36, 40-36).

Gala Estimet Rocky Boxing Night 24 odbędzie się w sobotę, 25 kwietnia. Transmisja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

