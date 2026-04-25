Gdzie obejrzeć Cafe Futbol?
Gościem najbliższego wydania magazynu Cafe Futbol będzie Michał Kopczyński – były piłkarz Legii Warszawa i Warty Poznań, a obecnie zawodnik Mazovii Mińsk Mazowiecki. W programie opowie m.in. o rywalizacji z takimi gwiazdami jak Cristiano Ronaldo, Toni Kroos czy Gareth Bale, z którymi zetknął się, gdy prowadzona wówczas przez śp. Jacka Magierę Legia grała w Lidze Mistrzów z Realem Madryt.
Ponad sto lat historii, wielkie sukcesy i piłkarskie legendy… a wciąż brakuje miejsca, które by o tym wszystkim opowiedziało. Czy Polska doczeka się własnego muzeum futbolu? Przyjrzymy się temu tematowi bliżej.
W drugiej części programu zapowiedź półfinałów Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA. W grze wciąż są Polacy – Matty Cash w barwach ekipy Aston Villa oraz Maxi Oyedele występujący we francuskim RC Strasbourg. Emocji nie zabraknie.
Na wszystkie najważniejsze pytania odpowiedzą Przemysław Iwańczyk oraz jego goście: Michał Kopczyński, Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Maciej Żurawski.
Cafe Futbol w niedzielę o godzinie 11:00 na żywo w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsatsport.pl. Po programie zapraszamy na dogrywkę w internecie.