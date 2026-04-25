Hongkong światową stolicą wyścigów! Trzy prestiżowe gonitwy jednego dnia w Polsacie Sport

W niedzielę (26 kwietnia) na torze Sha Tin odbędzie się FWD Champions Day 2026, wyjątkowe wydarzenie w światowym kalendarzu wyścigów konnych, podczas którego jednego dnia odbędzie się jedenaście gonitw, z czego aż trzy najbardziej prestiżowej Grupy 1! Transmisja w Polsacie Sport i online w Polsat Box Go.

Widok na tor wyścigowy z trybunami wypełnionymi widzami, w tle zabudowania miejskie i góry podczas zachodu słońca.
Fot. PAP
Robiący spektakularne wrażenie tor Sha Tin będzie areną zmagań najlepszych koni i jeźdźców podczas FWD Champions Day

FWD Champions Day to nie tylko niesamowita możliwość sprawdzenia w rywalizacji najlepszych koni i najlepszych jeźdźców świata na robiącym spektakularne wrażenie obiekcie, ale i okazja do zarobienia ogromnych pieniędzy. Pula nagród w samych tylko wyścigach głównych to co najmniej 78 milionów dolarów Hongkongu, czyli ponad 36 milionów złotych!

 

To jedna z niewielu okazji, by jednego dnia i na jednym torze podziwiać walkę prawdziwych legend tego sportu z potencjalnymi gwiazdami przyszłości. W Chairman's Sprint Prize (dystans 1200 m) zobaczymy konia Ka Ying Rising, który wygrał aż 40 z 45 startów w karierze, triumfując również w wielu gonitwach G1, między innymi w tegorocznych The Queen's Silver Jubilee Cup oraz The Centenary Sprint Cup. Pochodzący z Nowej Zelandii, ale trenowany w Hongkongu pięciolatek uznawany jest za jednego z najwybitniejszych sprinterów, a w dotychczasowej karierze tylko raz - 15 marca 2024 roku podczas Happy Valley Barrier Trial - ukończył gonitwę poza podium!

 

Równie emocjonująco, a kto wie, czy nie bardziej, ze względu na brak aż tak wielkiego faworyta, zapowiada się również FWD Champions Mile. O triumf w gonitwie na 1600 metrów powalczyć mogą między innymi: Voyage Bubble, Jantar Mantar i Docklands.

 

Najważniejsza gonitwa dnia, która od 2001 roku ma rangę G1, rozpocznie się o 10.55. Podczas FWD QEII Cup oczy całego wyścigowego świata zwrócone będą w kierunku najbogatszego konia na świecie, Romantic Warrior, który w grudniu ubiegłego roku dokonał niemożliwego, wygrywając czwarty raz z rzędu Hong Kong Cup! Wśród jego rywali warto zwrócić uwagę na trenowanego w Japonii przez Takahisę Tezukę konia Masquerade Ball, którego dosiadać będzie bardzo utytułowany i uzdolniony Christophe-Patrice Lemaire.

 

Organizatorzy zapowiadają, że tegoroczny FWD Champions Day będzie imponował rozmachem również poza torem głównym. Podczas ceremonii otwarcia zaśpiewają prawdziwe azjatyckie gwiazdy: południowokoreańska piosenkarka i raperka Hwasa oraz pochodzący z Hongkongu Pakho Chau, a wśród imprez towarzyszących zobaczymy między innymi pokazy mody, prezentacje lokalnych kuchni i wiele innych atrakcji.

 

Transmisja z FWD Champions Day w niedzielę (26 kwietnia) od godziny 9.30 w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport
