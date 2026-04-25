Kapitan Bogdanki LUK Lublin patrzy w przyszłość. "Trzeba się na tym skupić"
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali w Sosnowcu Bogdankę LUK Lublin 3:0 w pierwszym meczu o mistrzostwo Polski. – Teraz trzeba się skupić na drugim meczu, pomyśleć, jak przechytrzyć przeciwnika. Nic nie jest stracone – ocenił Marcin Komenda, rozgrywający aktualnych mistrzów Polski.
Marcin Komenda: To było spotkanie pod dyktando Zawiercian, grali dużo lepiej w każdym elemencie
Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu
Kapitan LUK Bogdanki Marcin Komenda zaznaczył, że goście nie wykorzystali swoich szans.
- Nie będziemy analizować tego spotkania pod kątem, że rywale zagrali fenomenalnie, a my nic nie mogliśmy zrobić, bo tak nie było. Mieliśmy swoje szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. Teraz trzeba się skupić na drugim meczu, pomyśleć, jak przechytrzyć przeciwnika. Nic nie jest stracone – ocenił reprezentacyjny rozgrywający.
Podkreślił, że w starciach z Aluronem CMC trzeba dobrze zagrywać.
- Wiemy, jaką siłę ognia mają rywale z Zawiercia. Łatwa zagrywka ich nakręca. Pokazali dużo jakości, ale presja z naszej strony musi być większa – dodał.
Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Kolejne spotkanie - w środę w Lublinie.