Kolejny sukces Biało-Czerwonych! Powalczą o złoto Pucharu Świata

Koterska wygrała z reprezentantką Kazachstanu Żibek Żaraskyzy 5:0. O końcowy triumf powalczy z Norweżką Sofią Sorensen.

Durkacz natomiast pokonał Francuza Makana Traore 5:0, a jego ostatnim rywalem będzie Brazylijczyk Kaian Reis.

Porażek doznały w półfinałach dwie Polki. Aneta Rygielska (60 kg) przegrała z Wiktorią Grafiejewą z Kazachstanu 0:5, zaś Barbara Marcinkowska (70 kg) uległa Chince Liu Yang 0:5.

W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w półfinale kategorii 75 kg wystąpi Mateusz Urban. Jego rywalem będzie Brazylijczyk Thauan Da Silva.

Następne zawody PŚ odbędą się w chińskim Guijang City (15-21 czerwca), a turniej finałowy tej edycji zaplanowano w Taszkencie w Uzbekistanie (25 listopada - 2 grudnia).

Najważniejszą imprezą w tym roku będą mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn, które odbędą się w Sofii w dniach 15-26 września.

PAP