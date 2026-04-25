Kropka nad "i" postawiona! Wisła z awansem do półfinału ORLEN Superligi

Drugie ćwierćfinałowe starcie w ORLEN Arenie rozpoczęło się od trafienia Sergeia Kosorotova, a chwilę później dla gospodarzy punktował także Abel Serdio. Goście odpowiadali m.in. za sprawą Rafała Przybylskiego i Maksima Krasovskiiego, który wykorzystał rzut karny. W kolejnych minutach skuteczni byli Kiryl Samoila i Jakub Tokarz, jednak Płocczanie stopniowo budowali przewagę.

W dalszej części pierwszej połowy Nafciarze utrzymywali kontrolę nad spotkaniem. Na listę strzelców regularnie wpisywali się Kosorotov i Richardson, a swoje dołożył także Jakub Szyszko. Goście starali się dotrzymywać kroku, jednak mimo trafień m.in. Krasovskiiego i Stefaniego, przewaga mistrzów Polski rosła. Po 30 minutach ORLEN Wisła Płock prowadziła 14:10.

Po zmianie stron wynik podwyższył Jakub Szyszko, a kolejne akcje przyniosły wymianę ciosów - dla gości trafiali Albert Sanek i Aleh Tarasevich, natomiast gospodarze odpowiadali skutecznością Kosorotova. W 38. minucie przewaga Płocczan ponownie wzrosła dzięki bramkom Kosorotova i Szyszki, a gra zaczęła wyraźnie układać się pod dyktando Nafciarzy.

W kolejnych fragmentach spotkania gospodarze kontrolowali tempo, powiększając dystans. Skutecznie grali m.in. Lovro Mihic, Krystian Szostak i Abel Serdio, a ważne interwencje w bramce notował Mirko Alilovic. Goście próbowali jeszcze odrabiać straty dzięki trafieniom Tarasevicha, Krasovskiiego czy Stefaniego, jednak nie byli w stanie zagrozić rozpędzonym mistrzom Polski.

Końcówka meczu należała do gospodarzy, którzy przypieczętowali zwycięstwo kolejnymi trafieniami Richardsona i Szyszki. Ostatecznie ORLEN Wisła Płock pokonała rywali 30:22, pewnie meldując się w półfinale rozgrywek.

ORLEN Wisła Płock – Handball Stal Mielec 30:22 (14:10)

ORLEN Wisła Płock: Bergerud, Borucki, Alilović - Daszek, Szostak 2, Szyszko 6, Serdio 2, Susnja, Samoila 3, Richardson 7, Zarabec, Zenkteler 1, Mihić 1, Szita, Szafryna, Kosorotov 8.

Handball Stal Mielec: Kozina, Witkowski, Królikowski - Sanek 4, Tarasevich 3, Stefani 3, Krasovskii 3, Przybylski 3, Segal 3, Janus 1, Tokasz 1, Kotliński 1, Wąsowski, Kasai.

