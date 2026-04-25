Kylian Mbappe kontuzjowany! Kiedy gwiazdor wróci do gry?

Mbappe zasygnalizował trenerowi Alvaro Arbeloi potrzebę zmiany w 80. minucie po tym, jak nagle przerwał bieg i zatrzymał się na boisku. Kapitan reprezentacji Francji i najlepszy strzelec Realu Madryt nie doznał widocznej kontuzji i nie był faulowany, ale zszedł z murawy z grymasem na twarzy.

Jak podała AFP, hiszpański klub poinformował, że Francuz doznał "naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze", ale aby wykluczyć poważniejszą kontuzję potrzebne są dalsze badania.

"Nie wiem, odczuwał ból i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach jego stan się poprawi" – skomentował trener Realu na konferencji prasowej, nie podając więcej szczegółów.

Mbappe prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej z dorobkiem 24 goli.

Kontuzja napastnika może martwić kibiców reprezentacji Francji, bowiem do rozpoczęcia mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku zostało mniej niż dwa miesiące.

PAP