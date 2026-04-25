Legenda polskiej siatkówki kończy 90 lat! Wywalczyła sześć medali z reprezentacją

Krystyna Czajkowska-Rawska urodziła się 25 kwietnia 1936 w Sosnowcu. Była siatkarką Górnika Katowice (1953-54), AZS-AWF Warszawa (1954-66) oraz Kolejarza Katowice (1967-68). Wywalczyła osiem złotych oraz jeden srebrny i jeden brązowy medal mistrzostw Polski.



W reprezentacji Polski rozegrała 228 meczów w latach 1955-68. Wywalczyła dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich (Tokio 1964, Meksyk 1968), brązowy medal mistrzostw świata (Moskwa 1962) oraz dwa srebrne (Konstanca 1963, Izmir 1967) i brązowy medal mistrzostw Europy (Praga 1958).

Po zakończeniu sportowej kariery rozpoczęła pracę trenerską. Prowadziła Płomień Milowice, z którym czterokrotnie wywalczyła mistrzostwo kraju (1974, 1975, 1979, 1980).

Została odznaczona, m.in. Srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, Złotym Krzyżem Zasługi i wyróżniona nagrodą Fair Play PKOl (1968). Otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Sosnowca w 2021 roku.

