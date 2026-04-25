Michał Winiarski nie ma wątpliwości po finale PlusLigi. Tak ocenił swój zespół

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali w Sosnowcu Bogdankę LUK Lublin 3:0 w pierwszym meczu o mistrzostwo Polski. – Zagraliśmy kapitalne spotkanie – ocenił trener zespołu z Zawiercia Michał Winiarski.

- Mimo nerwowego początku, później ustabilizowaliśmy naszą grę. Cieszę się, że zagraliśmy tak, jak trenujemy przez cały tydzień. Było widać, że nasza forma zwyżkuje - dodał.

 

Podkreślił, że Lublinianie na pewno potrafią grać dużo lepiej.

 

- Jestem zadowolony, że nasz blok i zagrywka funkcjonowały bardzo dobrze. Jest dopiero 1-0, a żeby zostać mistrzem, trzeba wygrać trzy mecze. Pierwsza bitwa była na naszą korzyść, ale czekają nas kolejne trudne batalie – podsumował szkoleniowiec „Jurajskich Rycerzy”.

 

Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Kolejne spotkanie - w środę w Lublinie.

 

