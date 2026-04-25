Najstarszy polski klub odsłonił kulisy! Tak doszło do nagłej zmiany trenera

W piłce dobrze przyjętym zwyczajem jest prezentacja nowego trenera przez najwyższe władze klubu z prezesem, a czasem nawet właścicielem na czele. Cracovia szefa zarządu nie ma od połowy lutego, gdy dymisję złożyła Elżbieta Filipiak, więc misji zaprezentowania mediom szwedzkiego trenera o polskich korzeniach Bartosza Grzelaka podjął się dyrektor ds. piłki nożnej Artur Sobiech. Wychowankowi Grunwaldu Ruda Śląska podczas piątkowej konferencji mijał 25 dzień pracy w "Pasach".

Po Cracovii "od nowa" prezesa Dróżdża nie ma już śladu, jest żonglerka trenerami

A przecież raptem dwa lata temu prezes Mateusz Dróżdż lansował projekt "Cracovia od nowa". I choć w kilku aspektach mu się udało, zwłaszcza marketingowym i poprawy frekwencji na "Ziemi Świętej" (tak fani "Pasów" określają swój stadion), to dzisiaj w najstarszym polskim klubie po Dróżdżu nie ma już śladu. Cracovia jest budowana coraz bardziej od nowa, przez wciąż nowego właściciela Roberta Platka, który kieruje klubem, a jakże, zza oceanu.

Śp. prof. Janusz Filipiak dzierżył buławę charyzmatycznego dowódcy Cracovii przez ponad dwie dekady. Po jego odejściu klub przeżywa kryzys braku wielkiego autorytetu. A kryzys ten, niczym woda odkręcona przez Małgorzatę na siódmy piętrze, w mieszkaniu krytyka literackiego Łatuńskiego, zalewa także niższe piętra. Co rusz kto inny jest prezesem, stabilizacja na ławce trenerskiej stopniała niczym śnieg w kwietniu. Do kwietnia 2024 r szatnią rządził Jacek Zieliński, ale został zwolniony przez prezesa Dróżdża, który później głosił na jego temat peany. W czerwcu ubiegłego roku Dróżdż pożegnał Dawida Kroczka, żeby powitać mającego doświadczenie z Ligue 1 Lukę Elsnera. Tydzień temu, po porażce z Rakowem, misję Słoweńca zakończyli już ludzie Platka. By powierzyć stery Bartoszowi Grzelakowi. Jak na razie, spośród wymienionych, najlepszą średnią punktową miał Kroczek – 1.45 (1.31 – Zieliński, 1.29 – Elsner).

To co się dzieje z Cracovią po odejściu profesora, jest doskonałym przykładem na pracę pod tytułem: "Jak nie zarządzać profesjonalnym klubem piłkarskim". Jeszcze w lutym "Pasy" miały szansę na atak po mistrzostwo Polski na 120-lecie klubu. Jedyne trofeum, jakiego w erze Filipiaka nie udało się zdobyć. Ale Platek postanowił sprzedać najlepszych piłkarzy, zwłaszcza najlepszego napastnika Filipa Stojilkovicia, na którego Pisa wyłożyła 3 mln euro. Od strony mentalnej szatnię jeszcze bardziej pogrążyła rejterada Mikkela Maigaarda, który wybrał żeglugę na spokojnych wodach pierwszoligowej Wieczystej, niż coraz bardziej spienionych i wzburzonych "Pasów".

Bartosz Grzelak, czyli polskie korzenie i szwedzkie know-how

Bartosz Grzelak, przy wsparciu Artura Sobiecha próbują posklejać rozklekotany zespół. Nie bez kozery szwedzki szkoleniowiec, który pochodzi ze Stargardu i choć do Szwecji wyjechał jako dziecko, nadal włada piękną polszczyzną, używał w piątek kilka razy zwrotu "team building" (budowa zespołu). Grzelak ma to szczęście, że w szatni nadal są Kamil Glik i Otar Kakabadze, który z klubem jest związany na dobre i na złe.

Natomiast ten kryzys sportowy był łatwy do przewidzenia już w lutym. Z innymi zamiarami Cracovia kończyła jesień, ale po stracie liderów, na wiosnę, trener Elsner mógł już robić tylko dobrą minę do złej gry. W pojedynkę nie był w stanie odmienić tego, że w głowach piłkarzy mogło się zrodzić myślenie: "Ratuj się kto może, szukamy nowych klubów". Dlatego trudno dziś obwiniać Słoweńca za to, że jego drużyna przestała wygrywać.

Grzelak z pewnością ma know-how, dowiódł tego zwłaszcza w AIK Solna, z którym mistrzostwo Szwecji przegrał tylko różnicą bramek. Na dodatek, na dole tabeli Ekstraklasy stawka jest tak wyrównana, Cracovii zwycięstwo i dwa remisy w pięciu meczach powinny zagwarantować ligowy byt.

Dyrektor Sobiech chwali trenera Grzelaka

- Bartosz Grzelak wyróżnia się nowoczesnym podejściem do futbolu, łączy świetną organizację, ale również dbałość o indywidualny rozwój zawodników. Jego doświadczenie zdobywane za granicą sprawia, że doskonale rozumie wymagania współczesnej piłki i potrafi budować drużyny konkurencyjne na wysokim poziomie. Jego filozofia opiera się na aktywnej grze i wysokiej intensywności. Dokładnie w tym kierunku będziemy – taką laurkę wystawił trenerowi dyrektor Sobiech, czytając wcześniej przygotowany tekst.

- Chodziło mi przede wszystkim o to, aby wreszcie trafić do polskiego klubu, który jest w stanie pokazać, że ma dobrą organizację, strategię i pomysł na to, co się robi w klubie zarówno codziennie, jak i długofalowo. Czułem, że klub zna mnie bardzo dobrze i wie, czego może ode mnie oczekiwać – rewanżował się pięknym za nadobne trener Grzelak.

Szwed zapewnił, że jest po lekturze wielu meczów "Pasów".

- Widzę, że zawodnicy są ambitni, mają odpowiednią mentalność. Choć nie zawsze wynik był zgodny z ich planami, zawsze dawali z siebie wszystko. Moje pierwsze treningi z drużyną to potwierdziły – dodał Grzelak.

Wyraził też wielki szacunek do trenera Elsnera.

- Chcemy pracować w lepszej strukturze i poprawić dyscyplinę w defensywie. Mamy możliwości, aby grać szybciej do przodu, trochę bardziej wertykalnie, stosując prostopadłe podania i poprawić skuteczność w polu karnym przeciwnika – przestawił swą receptę na uzdrowienie "Pasów" Bartosz Grzelak.

Oprócz dzisiejszego meczu z Pogonią (godz. 20:15), "Pasy" czekają jeszcze starcia z Zagłębiem w Lubinie, Radomiakiem u siebie, Motorem w Lublinie i z Koroną w Krakowie. Spośród wszystkich rywali tylko "Miedziowi" nie są zagrożeni degradacją.