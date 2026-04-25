Spektakularny gol w Holandii! Najpierw ośmieszył obronę, a potem pewnie pokonał Polaka

Hubert PawlikPiłka nożna

Do niespotykanego zdarzenia doszło podczas sobotniego meczu między NAC Breda a Ajaxem Amsterdam. Pod koniec pierwszej połowy Mika Godts ośmieszył obronę rywala i pokonał polskiego bramkarza Daniela Bielicę.

Mika Godts ośmieszył defensywę NAC Breda

Była 41. minuta, kiedy Ajax przejął piłkę na własnej połowie. Jorthy Mokio zagrał wówczas do Wouta Werghorsta. Ten po przyjęciu długim zagranie wypuścił Mike Godts.

 

20-latek był z futbolówką na wysokości środka boiska, kiedy ruszył na bramkę rywala. Przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów, po czym sprytnie wszedł między dwóch obrońców. Następnie minął trzeciego i był już naprzeciwko bramki. 

 

Nie oddał jednak strzału, gdyż defensorzy szybko odbudowali ustawienie. Godts nie przejął się jednak zbytnio i postanowił wejść z nimi w pojedynek. Ponownie minął wszystkich, potem położył próbującego interweniować Daniela Bielicę i wbił piłkę do pustej bramki.

 

NAC Breda - Ajax Amsterdam 0:2 (0:2)

 

Bramki: Gloukh (20'), Godts (41')

 

NAC Breda: Bielica - Odoi, Oldrup Jensen, Leemans (82' Talvitie), Kemper - Balard (71' Holtby), Sowah, Nassoh - Paula (56' Reulen), Brym (56' Ghalidi), Soumano (56' Ayew)

 

Ajax Amsterdam: Paes - Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa - Gloukh (56' Steur), Regeer (72' Bounida), Mokio - Godts (82' Edvardsen), Berghuis (72' Itakura), Weghorst

 

Żółte kartki: Itakura, Weghorst

 

 

