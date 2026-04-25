Spektakularny gol w Holandii! Najpierw ośmieszył obronę, a potem pewnie pokonał Polaka

Była 41. minuta, kiedy Ajax przejął piłkę na własnej połowie. Jorthy Mokio zagrał wówczas do Wouta Werghorsta. Ten po przyjęciu długim zagranie wypuścił Mike Godts.

20-latek był z futbolówką na wysokości środka boiska, kiedy ruszył na bramkę rywala. Przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów, po czym sprytnie wszedł między dwóch obrońców. Następnie minął trzeciego i był już naprzeciwko bramki.

Nie oddał jednak strzału, gdyż defensorzy szybko odbudowali ustawienie. Godts nie przejął się jednak zbytnio i postanowił wejść z nimi w pojedynek. Ponownie minął wszystkich, potem położył próbującego interweniować Daniela Bielicę i wbił piłkę do pustej bramki.

NAC Breda - Ajax Amsterdam 0:2 (0:2)

Bramki: Gloukh (20'), Godts (41')

NAC Breda: Bielica - Odoi, Oldrup Jensen, Leemans (82' Talvitie), Kemper - Balard (71' Holtby), Sowah, Nassoh - Paula (56' Reulen), Brym (56' Ghalidi), Soumano (56' Ayew)

Ajax Amsterdam: Paes - Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa - Gloukh (56' Steur), Regeer (72' Bounida), Mokio - Godts (82' Edvardsen), Berghuis (72' Itakura), Weghorst

Żółte kartki: Itakura, Weghorst