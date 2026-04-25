Niespodzianka w Lidze Mistrzyń! Kolejny gol Ewy Pajor

Drużyna Barcelony prezentuje się ostatnio bezbłędnie. Nie dość, że w rozgrywkach ligowych jest niepokonana od listopada, to pokazała również wielką klasę w krajowym pucharze oraz w Lidze Mistrzyń. Zawodniczki Pere Romeu pewnie pokonały w ćwierćfinale europejskich rozgrywek w dwumeczu Real Madryt aż 9:2.

Aby awansować do wielkiego finału, trzeba wyeliminować Bayern Monachium. Pierwszy mecz został rozegrany w sobotę w Monachium. Od samego początku inicjatywę przejął zespół gości.

Już w 8. minucie bramkę zdobyła Ewa Pajor. Najpierw kapitalny ruch bez piłki wykonała Esmee Brugts i otrzymała podanie na wolne pole od Patricii Guijarro.

Holenderka popatrzyła tylko, gdzie są partnerki z zespołu i zagrała wzdłuż bramki. Polka doskonale wyprzedziła rywalkę i wbiła piłkę do siatki. Było to dla niej ósme trafienie w trwającej edycji LM, dzięki czemu zrównała się z liderką klasyfikacji strzelczyń Alessią Russo z Arsenalu.

Drużyna gości utrzymywała się przy piłce, ale nie tworzyła sobie zbyt dużo okazji. Miała statystykę oczekiwanych goli (xG) na poziomie zaledwie 0,23, podczas gdy Bayern - 0,41.

Pod koniec pierwszej połowy było blisko, by niemiecki zespół doprowadził do wyrównania. Franziska Kett podprowadziła piłkę, zeszła na prawą nogę i tuż przed polem karnym oddała celny strzał. Kapitalną interwencją popisała się jednak Cata Coll.

Barcelona ruszyła do ataku tuż po przerwie. Nie miała jednak pomysłu, jak po raz drugi pokonać Enę Mahmutović. Była 69. minuta, kiedy nagle zaskoczyła zawodniczka Bayernu Franziska Kett, która wykorzystała dogranie Pernille Harder i zanotowała pierwsze trafienie w tym sezonie LM.

Mimo wszystko 21-latka nie będzie zbyt dobrze wspominać tego meczu. W 80. minucie została wyrzucona z boiska za złapanie Salmy Paralluelo za włosy. Po chwili czerwoną kartkę zobaczył również trener Bayernu Jose Barcala.

Do końca wynik już się nie zmienił. FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie zremisowała z Bayernem. Rewanż odbędzie się za tydzień w niedzielę w Hiszpanii.

Bayern Monachium - FC Barcelona 1:1 (0:1)

Bramki: Kett (69') - Pajor (8')

Bayern Monachium K: Mahmutović - Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Kett - Stanway, Amani, Tanikawa - Dallmann (81' Ballisager), Buhl (74' Caruso), Harder

FC Barcelona: Coll - Batlle, Paredes, Leon, Brugts - Lopez (62' Serrajordi), Guijarro, Putellas - Graham (73' Paralluelo), Pina (73' Nazareth), Pajor

Żółte kartki: Lopez, Guijarro

Czerwone kartki: Kett (80'), Barcala (81', poza boiskiem)