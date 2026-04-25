Perugia - Lube. Kiedy mecze finałowe ligi włoskiej siatkarzy?

Robert MurawskiSiatkówka

Czas na decydujące rozstrzygnięcie w lidze włoskiej siatkarzy! Sir Susa Scai Perugia i Cucine Lube Civitanova zagrają w wielkim finale SuperLega 2026. Kto wywalczy mistrzostwo Italii? Kiedy spotkania o złoto? Rywalizacja toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Sprawdź terminarz meczów finałowych Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova.

Siatkówka - SuperLega 2026 /finał. Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova.

Sir Susa Scai Perugia czy Cucine Lube Civitanova? Która z drużyn wywalczy scudetto w obecnym sezonie? Finałowa rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych meczów. Pierwsze, trzecie i ewentualne piąte spotkanie będzie rozgrywane w hali drużyny, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym, czyli Perugii. Pierwsze spotkanie finałowe zaplanowano na 30 kwietnia, a siatkarskiego mistrza Italii poznamy najpóźniej 12 maja.

 

Zobacz także: Ósmy tytuł Joanny Wołosz! Finał siatkarskich mistrzostw Włoch rozstrzygnięty

 

Siatkarze Sir Susa Scai Perugia wygrali fazę zasadniczą ligi włoskiej. W ćwierćfinale zespół, w którym gra Kamil Semeniuk, wyeliminował Vero Volley Monza, a w półfinale - Gas Sales Bluenergy Piacenza. Cucine Lube Civitanova to szósta drużyna fazy zasadniczej, która w 1/4 finału pokonała Itas Trentino, a w rywalizacji o finał ekipę Rana Verona.

 

Perugia dotychczas dwukrotnie wywalczyła mistrzostwo Włoch (2018, 2024), a w poprzednim sezonie zajęła 3. miejsce. Siatkarze Lube mistrzami Italii byli już siedmiokrotnie (2006, 2012, 2014, 2017, 2019, 2021, i 2022). Przed rokiem grali w finale, w którym ulegli Itas Trentino.

 

SuperLega 2026. Finały ligi włoskiej siatkarzy - terminarz:

 

2026-04-30: Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova (czwartek, godzina 20.30)
2026-05-03: Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia (niedziela, godzina 18.00)
2026-05-06: Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova (środa, godzina 20:30)
2026-05-09: Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia (sobota, godzina 20.30)
2026-05-12: Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova (wtorek, godzina 20.30).

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asy serwisowe w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin
Zobacz także

Pokaz siły! Siatkarze z Zawiercia rozbili rywali w pierwszym meczu finału PlusLigi

