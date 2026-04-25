Pewne zwycięstwo Barcelony! Cudowna asysta Lewandowskiego

FC Barcelona prezentuje się ostatnio bardzo dobrze. Choć po bolesnym dwumeczu z Atletico Madryt odpadła z Ligi Mistrzów, w La Liga nie ma sobie równych i już niedługo może zapewnić sobie obronę tytułu. Spotkanie z Getafe było kluczowe, by powiększyć przewagę w tabeli nad drugim Realem Madryt.

Początek należał do gości. Już w 4. minucie Robert Lewandowski, który po raz pierwszy od 8 kwietnia wyszedł w podstawowym składzie, miał szansę, by pokonać bramkarza. Polak znakomicie znalazł sobie miejsce do oddania strzału głową, ale finalnie nie wykorzystał dośrodkowania Pedriego. Po tym uderzeniu piłka minimalnie poleciała nad poprzeczką.

Po chwili goście wyprowadzili groźną kontrę. Dani Olmo zbyt długo zwlekał jednak z podaniem do Lewandowskiego. A później nie miał już siły, by oddać celny strzał na bramkę i spudłował.

Piłkarze Hansiego Flicka kontrolowali to, co dzieje się na murawie. Ale brakowało konkretów. Lewandowski dużo pracował między obrońcami, natomiast rzadko dotykał piłkę. Kiedy wreszcie dostał podanie, został zablokowany przez jednego z defensorów.

W 36. minucie błysnął Bardghji. Najpierw przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i zagrał do Kounde. Szybko dostał podanie zwrotne, po którym zdecydował się na strzał. Nieznacznie jednak się pomylił.

Tuż przed przerwą FC Barcelona wreszcie wyszła na prowadzenie. Cubarsi zatrzymał groźny atak gospodarzy. Piłka trafiła do Pedriego, który posłał znakomite podanie do Fermina. Ten wyszedł sam na sam z bramkarzem i pewnie wykończył akcję.

Od początku drugiej odsłony goście dążyli do strzelenia drugiego gola. Najpierw blisko był Kounde, a potem Gerard Martin, który nie wykorzystał dobrego dośrodkowania Marcusa Rashforda z rzutu wolnego.

W 60. minucie Hansi Flick dokonał potrójnej zmiany. Na boisku pojawili się Frenkie de Jong, Ronaldo Araujo oraz Marcus Rashford.

Anglik po niespełna kwadransie wpisał się na listę strzelców. Asystę zanotował Robert Lewandowski, który pomagał kolegom we własnym polu karnym. Po odbiorze świetnie zagrał nad obrońcami do Rashforda, a ten nie dał się dogonić i pewnie pokonał bramkarza.

W 80. minucie Lewandowski został boleśnie sfaulowany przez Abdela Abqara. Sędzia odgwizdał rzut wolny, ale nie ukarał obrońcy.

FC Barcelona skupiła się już na utrzymaniu wyniku. Kiedy odzyskała futbolówkę, niezbyt chciała nawet atakować. Ostatecznie pokonała Getafe 2:0 i powiększyła przewagę w ligowej tabeli nad Realem Madryt do 11 punktów.

Getafe - FC Barcelona 0:2 (0:1)

Bramka: Fermin (45'), Rashford (74')

Getafe: Soria - Iglesias Sanchez, Boselli (46' Kiko Femenia), Duarte, Djene (76' Abqar), Davinchi (76' Alex Sancris) - Birmancevic (46' Vazquez), Milla, Arambarri (81' Kamara), Martin - Satriano

FC Barcelona: Joan Garcia - Kounde (60' Araujo), Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi (60' de Jong), Pedri (88' Casado), Olmo - Fermin (82' Balde), Bardghji (60' Rashford), Lewandowski

Żółte kartki: Djene, Martin - Kounde, Gavi