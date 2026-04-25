Na początku tygodnia zarząd Cracovii rozwiązał kontrakt z trenerem Luką Elsnerem. Jeszcze zimą Krakowianie tracili zaledwie trzy punkty do lidera, jednak ich dyspozycja w ostatnich spotkaniach mocno rozczarowuje. Obecnie zespół plasuje się dopiero na 13. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a misję ratowania wyników powierzono nowemu szkoleniowcowi, Bartoszowi Grzelakowi.

ZOBACZ TAKŻE: Argentyńczyk może nie zagrać na mundialu! Surowa kara za spięcie z Viniciusem

Najbliższy rywal "Pasów" zajmuje miejsce tuż pod nimi w ligowym zestawieniu i ma na swoim koncie dokładnie tyle samo punktów. W minionych pięciu kolejkach Szczecinianie również nie zachwycali - odnieśli zaledwie dwa zwycięstwa, ponosząc przy tym aż trzy porażki.

W ostatnim meczu pomiędzy tymi zespołami górą była Pogoń, która wygrała 2:1.

Początek o godzinie 20:15.

