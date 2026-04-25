Piłkarze Korony Kielce przygotowują się do kluczowego starcia z GKS-em Katowice w 30. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mimo braku kluczowego pomocnika Tamara Svetlina, trener Jacek Zieliński zapowiada walkę o pełną pulę, licząc na atut własnego boiska i wsparcie kibiców w walce o ligowy byt.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmarna diagnoza reprezentanta Polski! Może nie zagrać do końca sezonu

Przed Koroną niezwykle ważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie w ekstraklasie. Kielecki zespół, mający obecnie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, podejmie na własnym stadionie rewelacyjny wiosną GKS Katowice. Trener Jacek Zieliński podkreśla, że mimo klasy rywala, jego drużyna musi skoncentrować się przede wszystkim na własnych atutach.

- Chcemy narzucić swoje warunki, więc skupiamy się na tym. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani. Na własnym stadionie chcemy pokazać naszą siłę - deklaruje szkoleniowiec.

Głównym wyzwaniem kadrowym dla sztabu szkoleniowego jest absencja Tamara Svetlina, który musi pauzować za cztery żółte kartki. Słoweniec był dotąd filarem środka pola, grając "od dechy do dechy" we wszystkich meczach sezonu. Trener Zieliński przyznaje, że faul, który wykluczył zawodnika, był niepotrzebny, ale zespół jest gotowy na tę zmianę.

- Postaramy się jakoś to ułożyć tak, żeby jego nieobecność była jak najmniej widoczna - wyjaśnił. Jedną z opcji zastępstwa jest Simon Gustafson, który według trenera wygląda na treningach coraz lepiej i cieszy się pełnym wsparciem sztabu szkoleniowego.

PAP