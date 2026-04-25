Polak na podium w Azji! Mocny debiut 18-latka

Polski kierowca, startujący w tym sezonie w teamie Vincenzo Sospiri Racing, od pierwszych sesji prezentował tempo, pozwalające walczyć w ścisłej czołówce. Dynamiczna jazda, skuteczna walka koło w koło i konsekwencja na dystansie całego wyścigu przełożyły się na jeden z najlepszych wyników w jego dotychczasowej karierze w wyścigach Lamborghini.

– To był bardzo udany wyścig. Cisnąłem od pierwszego okrążenia, nie odpuszczałem ani na chwilę. Było trochę walki, trochę ryzyka, ale właśnie dla takich momentów się ściga. Drugie miejsce to świetny wynik na początek i rozbudzony apetyt na więcej. Cieszę się także z bardzo dobrze przygotowanego auta za co dziękuję całemu teamowi VSR" – powiedział po wyścigu Gustaw Wiśniewski.

Start w azjatyckiej edycji Lamborghini Super Trofeo to kolejny etap w międzynarodowej karierze młodego Polaka, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność w stawce. Już pierwszy weekend pokazał, że Wiśniewski ma potencjał, by regularnie walczyć o zwycięstwa i czołowe pozycje w klasyfikacji sezonu.

Podium w inauguracyjnej rundzie to nie tylko mocny wynik, ale także jasna deklaracja – Gustaw Wiśniewski w tym sezonie będzie jednym z kierowców, z którymi, pozostali zawodnicy, muszą się liczyć.



Pierwsza runda Lamborghini Super Trofeo Asia odbyła się w Malezji, w Sepang, w dniach 24-26 kwietnia.

