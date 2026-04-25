Polska tenisistka zagra o tytuł! Zacięta walka w półfinale

Półfinał rozpoczął się po myśli naszej reprezentantki. Zawodniczka z Egiptu szybko została dwukrotnie przełamana. Wypracowane w ten sposób prowadzenie pozwoliło Polce sięgnąć po zwycięstwo w premierowej odsłonie, tracąc w tym czasie tylko jednego gema.

Kolejna część rywalizacji była bardzo wyrównana. W sumie kibice zobaczyli aż pięć przełamań. Po dwunastu gemach zaciętej rywalizacji szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Aziz Lamis Alhussein Abdel.

Przegrany set zadziałała na Ewald jak płachta na byka. Polska tenisistka ruszyła do ataku i to ona wyszła zwycięsko z ostatniej partii, triumfując 6:4 i tym samym zapewniając sobie awans do finału. Jej przeciwniczką podczas ostatniego pojedynku w egipskiej imprezie będzie Stephanie Judith Visscher.

Weronika Ewald - Aziz Lamis Alhussein Abdel 6:1, 5:7, 6:4