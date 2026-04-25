Polski rekordzista powiedział to na antenie! Chce walczyć o medal na igrzyskach olimpijskich

- Oczywiście mamy zamiar walczyć o medal w LA - powiedział Jakub Szymański podczas rozmowy z Aleksandrą Szutenberg w "Magazynie Polskiego Sportu".

fot. Polsat Sport
Jakub Szymański o medalowych aspiracjach na igrzyskach w Los Angeles

Jakub Szymański świetnie zaprezentował się podczas tegorocznych Halowych Mistrzostw Świata. Urodzony w 2002 roku zawodnik zdobył złoty medal w biegu na 60 metrów przez płotki. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Plejada polskich gwiazd na Memoriale Ireny Szewińskiej. Bukowiecka, Skrzyszowska i Szymański

 

Aktualny rekordzista Polski w biegach na 60 i 110 metrów przez płotki był gościem Aleksandry Szutenberg w "Magazynie Polskiego Sportu". Wypowiedział się między innymi na temat nadchodzących igrzysk olimpijskich w Los Angeles.

 

- Oczywiście mamy zamiar walczyć o medal w LA. Na pewno finał jest dla nas kluczowy - powiedział zawodnik. 

 

Igrzyska za oceanem odbędą się za dwa lata. Szymański uważa, że po tym czasie będzie jeszcze lepiej przygotowany do rywalizacji.

 

- To będzie wielka impreza. Mój staż treningowy będzie o dwa lata dłuższy. Wydaję mi się, że już w tym roku pokażę, jakie zmiany zaszły, a następne dwa lata wpłyną na moją korzyść, jeżeli chodzi o doświadczenie i wyczucie tego dystansu. To nie ma nic wspólnego z wytrzymałością, tylko z techniką. Jak wiadomo, im dłużej się pracuje, tym technika się polepsza - podsumował.

 

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

 

AA, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Korol: Wizerunek PKOl nie jest nadszarpnięty, jest totalnie zmasakrowany
Zobacz także

Prezesi związków sportowych apelują do prezesa PKOl o dymisję

