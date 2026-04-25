Śląsk gonił, ale znów nie dogonił. Porażka Wrocławian w ligowym klasyku

Spotkanie od początku było zacięte - chociaż goście potrafili wychodzić na prowadzenie po zagraniach Jakuba Urbaniaka. Zmieniali to Elvar Fridriksson i Shaq Buchanan. Obie drużyny grały szybko i ofensywnie, co podobało się kibicom w Hali Mistrzów. Niezwykle aktywny był przede wszystkim Buchanan - tylko w pierwszej kwarcie rzucił aż 17 punktów! Ostatecznie po 10 minutach było 33:27.

W drugiej części gry Jarvis Williams oraz Kyrell Luc zbliżali WKS Śląsk ponownie na dwa punkty. Trochę spokoju gospodarzom dawał jednak Fridriksson. Wrocławianie cały czas byli bardzo blisko, w czym pomagali chociażby Urbaniak i Nizioł. Anwil w pewnym momencie zatrzymał się w ataku, a trafienie z dystansu Kadre Graya dało prowadzenie przyjezdnym. Ostatecznie po trójce Michała Michalaka pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:49.

Zaraz po przerwie rzuty z dystansu trafiał też Elvar Fridriksson, znowu pozwalając swojej ekipie na odskoczenie. Po późniejszej akcji Tylera Wahla różnica wynosiła 10 punktów. Stefan Djordjević i Kadre Gray starali się po raz kolejny odrabiać straty. Po akcji 2+1 Kyrella Luca zespół trenera Ainarsa Bagatskisa zbliżył się na cztery punkty. Ostatecznie jednak po wsadzie Shaqa Buchanana po 30 minutach było 73:67.

W czwartej kwarcie Gray oraz Luc ciągle utrzymywali gości w grze. Ważnym graczem był jednak teraz Michał Michalak - po jego trójce ekipa trenera Ronena Ginzburga miała 11 punktów przewagi. Tego już rywale nie potrafili odrobić. Anwil już do końca kontrolował wydarzenia na parkiecie i zwyciężył 96:83.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Shaq Buchanan z 27 punktami. Kadre Gray zdobył dla gości 19 punktów i 6 asyst.

ORLEN Basket Liga - 28.kolejka

Anwil Włocławek - Śląsk Wrocław 96:83 (33:27, 17:22, 23:18, 23:16)

Anwil: Shaq Buchanan 27, Elvar Fridriksson 24, Michał Michalak 18, Tyler Wahl 11, Mate Vucić 7, Trevon Allen 4, Kacper Borowski 4, Ife Ajayi 1, A.J. Slaughter 0, Bartosz Łazarski 0, Dawid Słupiński 0;

Śląsk: Kadre Gray 19, Jakub Nizioł 17, Jakub Urbaniak 12, Stefan Djordjević 10, Kyrell Luc 9, Reigarvius Williams 8, Iussuf Sanon 5, Ajdin Penava 3, Błażej Kulikowski 0, Tymoteusz Sternicki 0, Błażej Czerniewicz 0, Aleksander Wiśniewski 0.

