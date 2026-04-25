Tauron Liga: PGE Budowlani Łódź - DevelopRes Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Rywalizacja w finale Tauron Ligi toczy się do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia jest DevelopRes, który wygrał fazę zasadniczej. Siatkarki PGE Budowlanych zajęły drugie miejsce po tej części sezonu.

Zobacz także: Tauron Liga. Mecze o trzecie miejsce - wyniki i skróty (WIDEO)

W play-off drużyna z Rzeszowa wyeliminowała Metalkas Pałac Bydgoszcz oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Łódzkie siatkarki pokonały Lotto Chemika Police oraz UNI Opole.

W dotychczasowych trzech starciach finału wygrywały gospodynie. Na inaugurację w Rzeszowie DevelopRes pewnie wygrał 3:0. W drugim meczu w Łodzi było 3:1 dla Budowlanych, ale powrót na Podpromie okazał się zwycięski dla rzeszowskich Rysic, które pokonały rywalki 3:1. Kto wygra w meczu numer cztery?

Transmisja TV i stream online meczu PGE Budowlani Łódź - Developres Rzeszów w niedzielę 26 kwietnia o godzinie 17.15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

