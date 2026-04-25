Tauron Liga: PGE Budowlani Łódź - DevelopRes Rzeszów. Transmisja TV i stream online
PGE Budowlani Łódź zagrają z Developresem Rzeszów w czwartym meczu finału Tauron Ligi. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a po trzech starciach jest 2-1 dla ekipy z Rzeszowa. Kto wygra mecz numer cztery? Gdzie obejrzeć to spotkanie? Transmisja TV i stream online meczu PGE Budowlani Łódź - KS Developres Rzeszów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.
Rywalizacja w finale Tauron Ligi toczy się do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia jest DevelopRes, który wygrał fazę zasadniczej. Siatkarki PGE Budowlanych zajęły drugie miejsce po tej części sezonu.
W play-off drużyna z Rzeszowa wyeliminowała Metalkas Pałac Bydgoszcz oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Łódzkie siatkarki pokonały Lotto Chemika Police oraz UNI Opole.
W dotychczasowych trzech starciach finału wygrywały gospodynie. Na inaugurację w Rzeszowie DevelopRes pewnie wygrał 3:0. W drugim meczu w Łodzi było 3:1 dla Budowlanych, ale powrót na Podpromie okazał się zwycięski dla rzeszowskich Rysic, które pokonały rywalki 3:1. Kto wygra w meczu numer cztery?
Transmisja TV i stream online meczu PGE Budowlani Łódź - Developres Rzeszów w niedzielę 26 kwietnia o godzinie 17.15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.