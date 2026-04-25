Udany rewanż Polaków! Cenne zwycięstwo przed mistrzostwami świata

Biało-czerwoni na początek bezpośrednich przygotowań do mistrzostw świata wygrali na wyjeździe dwa sparingi Litwą - 3:1 i 3:0, potem w Budapeszcie pokonali Węgrów 4:0, a w rewanżu przegrali z tym zespołem po dogrywce 2:3. Słoweńcy wystąpią w majowych MŚ Elity.

ZOBACZ TAKŻE: Bramkarz reprezentacji Polski: Jesteśmy na kadrze dla tego Orła na piersi

Ostatnim sprawdzianem zespołu trenera Pekki Tirkkonena będzie mecz z Francją 29 kwietnia w Bytomiu. Po nim zostanie ogłoszona ostateczna kadra biało-czerwonych na mistrzowski turniej.

MŚ Dywizji 1A odbędą się na lodowisku w Sosnowcu. Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Ukraina (2 maja), Francja (3), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30. Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

Polska - Słowenia 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

Bramki: 1:0 Jakub Lewandowski (6), 2:0 Kamil Wałęga (7), 2:1 Jaka Sodja (13), 3:1 Kamil Górny (18), 3:2 Nace Langus (23), 4:2 Patryk Krężołek (32), 5:2 Szymon Kiełbicki (41).

Kary: Polska - 4 minuty; Słowenia - 2 minuty.

HP, PAP