Ujawniono przyczynę tragicznego wypadku Diogo Joty!

Do wypadku doszło w nocy na autostradzie niedaleko Cernadilli w prowincji Zamora w Hiszpanii. Samochód prowadzony przez Jotę, Lamborghini Huracana z impetem uderzył w przydrożne barierki i stanął w płomieniach. Niestety, ani piłkarza, ani jego brata nie udało się uratować.

W kolejnych miesiącach wyjaśniano krok po kroku, co było powodem tego tragicznego zdarzenia. Według ustaleń policji, w trakcie manewru wyprzedania doszło do pęknięcia opony, a ponieważ Portugalczyk jechał z bardzo dużą prędkością, auto wypadło z trasy, uderzyło w barierki, przekoziołkowało i zapaliło się. Obaj pasażerowi zginęli na miejscu.

Po opublikowaniu tej informacji przez hiszpańskie media, ogłoszono zamknięcie sprawy. Wykluczono, aby udział w zdarzeniu brały osoby trzecie. Za przyczynę śmierci uznano nadmierną prędkość oraz usterkę wozu.

Jota miał 28 lat i był piłkarzem Liverpoolu, dla którego w latach 2020-2025 rozegrał 182 spotkania i strzelił 65 goli. Z ekipą "The Reds" sięgnął po Premier League i Puchar Anglii oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów. Wcześniej był zawodnikiem takich klubów jak Atletico Madryt, FC Porto i Wolverhampton. W reprezentacji Portugalii wystąpił 49-krotnie i zdobył 14 bramek. Dwukrotnie wygrał Ligę Narodów.

