Uni Opole z brązowym medalem Tauron Ligi! Historyczny sukces

Uni Opole skończyło rundę zasadniczą na trzecim miejsce i na takiej pozycji skończy również cały sezon. W pierwszej rundzie play-off ekipa ze stolicy polskiej piosenki pokonała ITA TOOLS Stal Mielec, aby w półfinale uznać wyższość PGE Budowlanym Łódź. Z kolei BKS przystąpił do play-off z czwartej lokaty i najpierw wyeliminował z gry o medale ŁKS Commercecon Łódź. W kolejnej rundzie uległ Developresowi Rzeszów.

Rywalizacja o brąz zaczęła się w Opolu. Uni wykorzystało atut własnej hali i wygrało 3:1. Drugie spotkanie również padło łupem Opolanek, które tym razem okazały się lepsze w Bielsku-Białej. Wydawało się, że emocje skończą się już w trzecim spotkaniu, ale wtedy do gry wrócił BKS. Bielszczanki nieoczekiwanie zwyciężyły bez straty seta i przedłużyły swoje nadzieje na upragniony medal.

Przed sobotnim meczem było jasne, że BKS musi tym razem wygrać u siebie i doprowadzić do decydującego, piątego spotkania w Opolu. Z kolei zawodniczki Uni nie zamierzały dawać kolejnej szansy rywalkom.

Od pierwszych piłek byliśmy świadkami wyrównanego starcia. Pierwszy i drugi set rozstrzygnął się dopiero w grze na przewagi. Najpierw lepszy był BKS, potem Uni. Z kolei dwie następne partie były jednostronne. Bielszczanki odzyskały prowadzenie, aby dać się stłamsić w czwartej odsłonie. O tym, czy brązowe medale zostaną wręczone już w ten weekend czy nie, miał zadecydować tie-break.

W nim Uni kontynuowały dobrą grę z poprzedniego seta i wypracowały sobie kilkupunktową przewagę, którą zdołały utrzymać do samego końca. BKS momentami zbliżał się do przeciwniczek, czasami nawet tylko na punkt. Autowy atak skończył jednak ten mecz na korzyść przyjezdnych. Uni Opole z pierwszym medalem mistrzostw Polski w historii klubu!

MVP spotkania - Klaudia Łyduch.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - Uni Opole 2:3 (26:24, 25:27, 25:20, 16:25, 11:15)

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Ljubica Kecman, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Nikola Abramajtys, Gulia Gennari - Adriana Adamek (libero) – Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Martyna Borowczak, Reka Bozoki-Szedmak, Zuzanna Suska (libero).

UNI Opole: Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Wiktoria Paluszkiewicz - Klaudia Łyduch (libero) – Katarzyna Połeć, Wirginia Mulka, Elan McCall, Iga Kępa.

Polsat Sport